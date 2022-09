Michaël Gonry: «Un coup de pied dans la fourmilière»

Le président freylangeois estime que le moment était venu de stopper l’hémorragie. Ou, en tout cas, le déclin. "Nous avions déjà assez mal terminé la saison précédente (NDLR, une victoire sur les huit derniers matchs officiels) et, depuis la reprise, il n’y avait pas de signes d’amélioration (NDLR, 3 victoires, 3 défaites et cinq partages en 11 matchs), constate Michaël Gonry. Peut-être qu’une certaine routine s’était installée. Un nouvel entraîneur débarque, avec un autre profil. On cherchait quelqu’un capable de donner un coup de pied dans la fourmilière. Maintenant, a-t-on pris une bonne ou une mauvaise décision, seul l’avenir nous le dira."

Les bruits selon lesquels Freylange gâte énormément ses joueurs, Michaël Gonry ne les ignore pas. "Ce que j’entends sur mon club ces derniers mois, je vous avoue que je le vis assez mal, dit-il. Beaucoup d’idées fausses se répandent et je veux aussi en finir avec cela. Ce n’est pas l’image que l’on souhaite donner de notre club de village. Ce changement d’entraîneur doit aussi rappeler à chaque joueur qu’il est au service du club, et non l’inverse."

Michaël Gonry en est conscient, son club doit encore grandir avant de rêver de nationale. "Le comité ne compte que cinq membres, dit-il. C’est pourquoi nous organisons une réunion ce lundi 19 septembre dans la buvette. Nous voulons étoffer l’organigramme et toute personne qui souhaite nous rejoindre, aider le club à grandir, est la bienvenue."