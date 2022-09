Duel d’outsiders, ce dimanche. Surpris le week-end dernier par Sainte-Marie à la maison, Toernich doit se racheter sur le synthétique de Messancy. Ce n’est pas gagné: les Messancéens ont gagné leurs trois premiers matchs officiels de la saison à domicile en plantant pas moins de 23 buts et ils n’ont perdu qu’une fois dans leur fief en 2022.

2. Habay-la-Neuve – Muno (3B) Muno est seul en tête avec le maximum de points après trois journées. Mais après deux victoires étriquées dans des derbys communaux (1-2 contre Florenville B et 3-2 contre Sainte-Cécile), le leader va devoir élever son niveau de jeu, sous peine de perdre ses premières unités. Les Habaysiens de Jonathan Michaux et Gary Raboteur sont toujours invaincus après neuf sorties officielles et ils comptent bien le rester.

3. Ochamps B – Bras (3C) Les Brôtis, qui ont déjà perdu des plumes contre Petitvoir lors de la première journée, seront à nouveau en danger ce samedi soir à Ochamps. Les supporteurs locaux seront présents en nombre pour ce derby communal qui sera suivi d’une "after-match party". L’attaquant ochamptois Arnaud Collette fera-t-il trembler les filets contre ses anciennes couleurs?

4. Bomal – Rendeux (3D) Une semaine après sa promenade de santé à Bande (0-11), Bomal reçoit le coleader, Rendeux (7 sur 9). Accrochés à Heyd lors du premier match, les Bomalois devront justifier leur étiquette d’épouvantail de la série face à un candidat au podium.

5. Givry B – Vaux-sur-Sûre (3E) Le leader et grand favori, Vaux-sur-Sûre, peut déjà renvoyer un outsider à cinq longueurs. Mais ce ne sera pas une mince affaire: Givry B n’a plus encaissé le moindre but à la maison en match officiel depuis le 20 mars dernier et son succès 4-1 contre… Vaux-sur-Sûre. Les Jaune et Noir sont invaincus sur leur terrain depuis le 13 février.