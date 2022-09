La fabuleuse semaine de Maitre Jacques

Rendez-vous donc le 4 septembre à La Louvière pour Noémie Regnier et les sœurs Anaëlle et Clémence Noirhomme. Les simples ont été compliqués. Après la défaite en trois sets serrés de Noémie et de Clémence, Anaëlle a redonné l’espoir au clan des Miniers en s’imposant avec sa bravoure habituelle. "J’ai trois filles au caractère différent, confie le coach. Anaëlle, c’est une tueuse peu expansive qui est là pour gagner. Sa sœur, d’un an sa cadette, est une boule de feu qui a tendance à s’énerver et à exploser, alors que Noémie est une fille très appliquée, réservée, dont le mental est fragile. Mon rôle de coach n’est pas simple."

Le double a été déterminant et franchement tendu. "Le coach louviérois avait décidé d’une tactique peu habituelle et moyennement fair-play, en demandant à ses joueuses de frapper de toutes leurs forces sur notre volleyeuse. Nous avons perdu le premier jeu et j’ai fait reculer les filles dans le fond. Résultat 6/1 6/0 pour nous et des insultes à notre égard pour avoir répondu par une tactique soi-disant qui n’est pas du tennis."

Un excellent climat

La finale à Halanzy contre la sympathique équipe championne de la province de Liège, le Longchamps de Waremme, a été construite différemment. Noémie Regnier a perdu logiquement contre une adversaire plus forte, alors que les sœurs Noirhomme l’ont emporté facilement. Le coach a décidé d’aligner les deux sœurs pour un double homérique qu’elles ont remporté 11/9 dans le tie-break du 3eset. "Nous avons eu une balle de match contre nous à 8/9, frissonne à retardement Jacques Froment. Heureusement, Clémence ne s’est pas laissée démonter et a tenu la baraque." Le titre de championne francophone de ses ouailles ne suffisait pas à Maître Jacques. Il est monté sur le terrain dès la fin de la rencontre pour s’imposer dans la finale du tableau principal des messieurs + de 35 ans du club halanzynois. Un week-end qui restera gravé dans sa mémoire: "J’ai pris beaucoup de plaisir, mais j’ai de nouveau connu le stress que j’avais un peu oublié."