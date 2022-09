Éric Picart: «Celui qui ne marche pas dans la bonne direction, il ira jouer à la pétanque»

Je n’étais vraiment pas pressé de retrouver un club. Mais je ne fermais aucune porte non plus.

Tout s’est très vite arrangé avec Freylange, vous avez eu le coup de foudre?

J’ai, en effet, pris ma décision en une journée. J’ai reçu un message mercredi matin, j’ai rencontré trois membres du comité l’après-midi, puis après une ou deux heures de réflexion, j’ai donné mon accord. J’ai aussi pris la température auprès de Kévin Huberty (NDLR, qu’il a eu sous ses ordres à Givry), pour être sûr de mon coup. Après quoi tous les feux étaient au vert.

Qu’est-ce qui vous plaît, dans ce défi?

Premièrement, il y a un projet. De nouvelles installations devraient voir le jour d’ici un an et demi et Freylange entend devenir un club qui compte dans la région d’Arlon. Le président a la tête sur les épaules. Il ne m’a jamais parlé de «titre». Freylange veut, d’abord, devenir une très bonne équipe de P1. J’entends par là une formation qui se bat chaque année pour le top 3, le top 4. Puis, s’il y a une montée au bout, à un moment, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais personne n’a dit que Freylange devait être champion dès cette année.

Deuxièmement, il y a du matériel humain. Sur papier, Freylange ne manque pas de qualité. Mais entre le papier et le terrain…

Vous allez donner votre premier entraînement ce soir (lisez hier soir). Qu’allez-vous dire aux joueurs?

J’ai un avantage: ma réputation me précède et les joueurs ne s’attendent pas à voir débarquer un agneau. Je ne suis pas méchant, mais je suis dur. Comme le disait Fabian Hamel, je suis empathique les dix premières secondes, puis je redeviens vite antipathique (rires). Plus sérieusement, je veux ramener à Freylange la politique de l’efficacité. On peut avoir tout le talent qu’on veut, sans organisation, sans discipline, sans règles, on ne va nulle part. Je vais aussi rappeler aux joueurs qu’Alain (Gilles), que j’apprécie, n’est certainement pas le seul responsable de ce piètre début de championnat (1/9). Je lis dans la presse que Freylange «domine», «a la possession». Moi, ce que je vois, c’est que Freylange a encaissé huit buts en trois matchs. C’est inconcevable pour un prétendant au podium. Soit certains joueurs ne travaillent pas assez, soit la défense prend l’eau sur chaque contre-attaque. Quel que soit le problème, il faudra le régler. Donc ma priorité, c’est de mettre en place une organisation défensive. Une équipe, c’est comme une construction, si les fondations ne sont pas solides, le reste ne l’est pas non plus.

Il faudra aussi gérer les ego, Freylange ne manque pas d’individualités…

J’ai été clair avec le président: avec moi, ce ne sont pas les joueurs qui décident et je veux les pleins pouvoirs au niveau de l’équipe première. J’ai un côté autoritaire et je pense que mon profil correspond à ce que recherchait le comité. Celui qui ne marche pas dans la bonne direction, avec le reste de l’équipe, il ira s’asseoir sur le banc, il restera dans la tribune, ou il ira jouer à la pétanque.

Que pensez-vous du mercato réalisé par Freylange cet été?

Je vais être honnête, je n’aurais pas fait le même. Le noyau me semble un peu déséquilibré, avec beaucoup de joueurs offensifs, beaucoup de milieux, et trop peu de défenseurs. Mais je n’ai pas encore vu l’équipe à l’œuvre, donc je ne peux pas avoir un avis tranché. Nous passerons à trois entraînements hebdomadaires les deux premières semaines pour que tout se mette en place le plus rapidement possible. Les résultats passeront par le travail. Certains joueurs en ont marre qu’on colle à Freylange l’étiquette d’eldorado. Eh bien c’est sur le terrain qu’ils doivent faire taire les mauvaises langues, en mouillant leur maillot et en jouant pour l’équipe.