Tennis de table : en régionale, Melreux, Marloie et Dinez ont de l'ambition

Autant dire que cette année de transition peut réserver de bonnes mais aussi de moins bonnes surprises pour les clubs luxembourgeois. Parmi les formations à suivre pour jouer le haut du panier, on citera Melreux A, Marloie A et Dinez A. On se souviendra que les Marlovanais avaient épaté la galerie en terminant sur le podium la saison dernière. "On aimerait évidemment faire aussi bien mais tout dépendra de la série dans laquelle on est tombé, explique Zito Collignon. Pour moi, deux équipes sont intouchables: Champ d’en Haut, qui peut aligner des BO et des B2, et Waterloo, avec trois B2. Minerois semble costaud également sur le papier. Donc, je vais dire que même si le maintien reste notre premier objectif, pourquoi ne pas se mêler à la lutte pour le Top 3."

Pour les autres formations luxembourgeoises, éviter la lutte pour la descente serait déjà une belle réussite. À Sélange, monté de P1, on est content de retrouver le niveau de jeu supérieur. "On a des joueurs qui ont déjà évolué à ce niveau par le passé et je pense que la transition devrait bien se passer", lance Stéphane Choquard.

Melreux, pour la montée

Descendus de nationale 2 en régionale, les Melreusiens devraient partir avec l’étiquette de favori. "Avec le nouveau système, une seule équipe sera assurée de monter en N3 et nous entendons bien être celle-là, précise Serge Lambert, qui sera réserve de luxe. On a deux des meilleurs joueurs de la série avec Gathy et Houziaux et on s’est renforcé avec Louche en provenance d’Aye."Leurs adversaires principaux? Philippeville et Ans.