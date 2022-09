Rulles débute sa saison en R1 par un gros morceau ce mercredi

Le grand début de Rulles en R1, c’est pour ce mercredi soir. Les Rullotes se déplacent à Liège. Promues de R2, les filles de Mathieu Fivet s’attaquent à un gros morceau. "Est-ce que nous sommes prêtes? Je pense en tout cas que nous nous sommes bien préparées, commente Louise Boulard. Nous avons eu de bons entraînements et de bons matches de préparation. Nous sommes impatientes de commencer, même si ce n’est jamais évident de débuter par un match en déplacement. Surtout en milieu de semaine. Ce ne sont pas les conditions idéales, mais nous allons voir ce que cela va donner. Avons-nous peur? Non, ce n’est pas de la peur, c’est de l’impatience. Nous sommes là pour apprendre. Nous savons que nous tomberons contre de bonnes joueuses, contre des filles qui ont déjà évolué en D1, mais nous voulons juste progresser et prendre du plaisir. De toute manière, dans le pire des cas, nous redescendons en R2, ce qui n’aurait rien de dramatique."