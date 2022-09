Huit provinciaux au mondial italien de Gran Fondo

Aux côtés du Barvautois engagé dans un peloton de 231 éléments chez les 19-34 ans, François Karremans (35-39, 313 p.), Frédéric Georges et Jean-François Thiry (45-49, 167 p.), Steven Van Goidsenhoven et Marc Thill (50-54, 194 p.), Éric Doye (60-64, 212 p.) et le Rendeusien Dominique Widar (65-69, 64 p.) défendront nos couleurs.