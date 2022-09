Freylange : Alain Gilles limogé, Eric Picart va débarquer

Ce mercredi toutefois, c’est le club qui a pris l’initiative et signifié à Alain Gilles qu’il ne poursuivrait pas non plus comme entraîneur. « J’avais envie de poursuivre, je me donnais encore quinze jours pour que l’équipe relève la tête, commente-t-il. Je n’ai aucun souci avec la décision du comité qui estime que c’est la meilleure solution. Mais j’étais confiant et je ne sentais pas de cassure avec le groupe. »

Un groupe au sein duquel quelques joueurs semblaient toutefois mécontents puisqu’ils auraient suggéré, dès le week-end dernier, le nom d’un possible successeur à Alain Gilles. En l’occurrence Eric Picart qui a été contacté en ce début de semaine. Et va, c’est presque une certitude, relever ce défi. « Le projet m’intéresse, confie celui qui avait été rappelé à la barre de Givry en ce début de saison avant de faire marche arrière face aux trop nombreuses incertitudes qui régnaient chez les Canaris. Disons que ma décision est prise à 90%, il reste quelques détails à régler. Mais normalement, oui, je vais être le prochain entraîneur de Freylange. »