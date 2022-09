Football : le retour de Quentin Feltesse (Aubange), trois ans plus tard

Quentin, comment avez-vous vécu cette rentrée contre Habay-la-Vieille après une longue absence?

Pour une reprise, les conditions étaient idéales. J’ai retrouvé la place où j’ai joué de nombreuses saisons en P1, qui plus est avec Morgan, qui est un joueur sobre et qui ne fera pas de fioritures. Comme c’est un véritable ami dans la vie de tous les jours, cela a facilité ma prestation.

Racontez-nous ces trois ans de galères?

J’ai débuté dans mon club formateur et ai fait un crochet à Messancy, avant de jouer dix ans dans l’équipe première de Saint-Léger. Je me suis déchiré les ligaments croisés il y a trois ans. Après une première opération, on s’est rendu compte que la greffe n’avait pas pris et qu’il fallait réopérer. Aujourd’hui, je peux enfin refaire du sport sans aucune douleur. J’ai l’impression que mon genou, c’est du solide. Remonter sur un terrain de foot, c’est du pur bonheur, même si ce lundi matin, j’ai les jambes très lourdes.

Est-ce que rejoindre Aubange a été une évidence pour votre retour?

Non pas nécessairement, parce que j’habite à Lischert et que Nothomb, à cinq minutes de chez moi, avec son beau projet, m’avait contacté. Mais mes meilleurs potes sont à Aubange et ils m’ont convaincu de les rejoindre.

Comment jugez-vous ce départ raté d’Aubange, pourtant cité comme une équipe en lice pour le titre?

Attention. Nous avons entamé le championnat contre de très belles équipes (NDLR: Bleid, Vance, Habay-la-Vieille). Quand on doit défendre, on le fait plutôt bien. Lors de chaque match, on a plutôt bien débuté. Mais on n’est pas là quand il faut construire le jeu. On a pourtant les joueurs pour le faire. On doit s’améliorer dans ce domaine quand on va rencontrer les équipes de la colonne de droite, même si tous les matches dans cette série devront être joués à fond. On doit retrouver notre rang et nous installer dans le haut du classement.

Durant ce long arrêt, qu’est-ce qui vous a le plus manqué dans le football?

C’est la passion qu’il m’apporte. Quand on monte sur le terrain, il y a de l’adrénaline. On sait qu’un fait de jeu, l’action d’un joueur, un petit coup de pouce de la chance, peut changer le cours d’un match. Ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne.