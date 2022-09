Non. C’est une équipe pas vraiment impressionnante, mais très agressive sur chaque ballon. On s’est ramassé pas mal de coups. C’était assez musclé. Ça a été serré durant tout le match. On a dû élever notre niveau de jeu en deuxième mi-temps et on a réussi nos lancers francs. C’était important, c’est un match qu’on devait prendre.

Vous avez débarqué à Saint-Hubert cet été. Avec quelle ambition?

J’aimerais enchaîner les bonnes prestations, être régulier, m’affirmer en 2e régionale et devenir dominant à l’aile. Je suis débarrassé de ma blessure de l’année dernière (tendinite), la préparation s’est très bien déroulée et je me sens à 100%.

Que pensez-vous de l’équipe? Elle est armée pour jouer les trouble-fête?

Je suis arrivé dans un groupe où il y avait déjà énormément de cohésion. Cela a été facile de m’intégrer. C’est une équipe très mobile, agressive en défense. Je pense qu’elle peut ambitionner mieux que le maintien et qu’on peut surprendre des équipes du Top. On manque peut-être juste un peu de taille.

Un mot sur le coach, Bastien Gilain?

Il est très pédagogue. Il sait parler à un groupe. C’est quelqu’un qui sait mettre les joueurs en confiance. Moi, sur le terrain, je sens que j’ai beaucoup plus de liberté. J’apprécie les entraînements. On court énormément, avec beaucoup d’opposition.

Que vous demande-t-il d’apporter, sur le terrain?

Mon énergie et mon physique. Je dois aller chercher des rebonds, ne pas avoir peur d’aller au contact. Défendre, courir en contre-attaque. Et shooter quand j’ai l’opportunité, comme les autres.

Prêt à vivre un championnat bien différent de l’an dernier, où en cours de saison, votre équipe de Bastogne a annoncé qu’elle ne poursuivrait pas en régionale?

Oui. L’année dernière, le deuxième tour a été décevant. C’est complètement différent à présent. Ce n’est pas qu’une équipe. C’est un club. Il y a des supporters. Et on a tous les mêmes objectifs, on veut les atteindre, ça booste.