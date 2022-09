Pour Mertz, l’heure est venue de rebondir

Son printemps s’est avéré des plus encourageants avec deux podiums en Italie ou encore un top 15 au Tour de Grèce. Mais depuis juin, Rémy Mertz n’est apparu que rarement en pleine lumière. Certes, cette année 2022 s’avère très particulière, avec de grosses artilleries du Worldtour qui viennent systématiquement chasser sur des territoires naguère acquis aux formations de D2 afin de tenter de grappiller les points UCI nécessaires à leur salut. Mais ce constat n’explique pas tout. "Forcément, je me pose des questions, souligne l’Arlonais. Les dernières semaines ont été compliquées alors pourtant que je me prépare du mieux possible. Peut-être même trop. Et quand les résultats ne suivent pas, mentalement, c’est plus compliqué."