Planter cinq buts, Blandin ne l'avait jamais fait

La tradition veut qu’un joueur qui plante trois buts rentre à la maison avec le ballon du match. Samedi soir, Cyprien Blandin aurait même pu rentrer avec les poteaux de corner en plus. Car avec cinq buts, l’attaquant de Florenville était en feu. "J’avais déjà mis quatre buts en un match quand j’étais à Poupehan, mais un quintuplé, c’est la première fois, sourit-il. Et encore, j’ai eu les occasions pour en mettre plus. Mais bon, si je les mettais toutes, je ne serais plus en P2 hein! On a rigolé avec mes équipiers après le match parce que mardi, en amical face à Saint-Léger, j’en avais mis quatre."