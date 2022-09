Le BCCA Neufchâteau devra batailler ferme pour assurer son maintien en D2 nationale

Le coach Marc Hawley veut y croire: "Je ne connais pas encore la série, j’ai entendu qu’il y avait des problèmes à Merelbeke… On verra. Je suis confiant. On ne sait jamais. Chez nous, il y a moyen de gagner des matches. Et il faudra en prendre un ou deux à l’extérieur. Le deuxième tour sera plus important que le premier. Et je pense qu’on sera meilleur au deuxième tour. On va s’habituer à la division et on va s’améliorer au fil des matches."

Une chose est sûre: Neufchâteau est le Petit Poucet. "C’est clair, poursuit le coach du BCCA. Non seulement pour les adversaires, mais aussi pour les arbitres. On ne doit pas espérer bénéficier de coups de sifflet à notre avantage. Les joueurs devront garder leur sang-froid. Il faudra être très fort mentalement. Et s’habituer à un arbitrage avec trois arbitres et non deux."

Le gros point faible des Ardennais, c’est le physique, leur manque de centimètres et de kilos, surtout dans la raquette et donc pour la bataille du rebond. "Les adversaires vont profiter de nos faiblesses. Ils vont jouer à l’intérieur, attaquer l’anneau, ils iront au rebond offensif. Il faudra les repousser, être solidaire, se battre pour bien se positionner et ne pas les laisser aller où ils veulent. Il faudra mettre la pression sur la balle, empêcher les passes. On est capable de le faire."Le basket moderne ne se joue, bien sûr, pas que sous l’anneau. Au contraire même.

On n’aura pas d’avantage physique, mais il faudra être plus malin et jouer intelligemment

Pour Neufchâteau, la formule ne changera pas de ces dernières années: galoper en contre-attaque et marquer avant que la défense adverse ne se mette en place. "Le ballon doit bien bouger, glisse Marc Hawley. Il nous faudra une bonne circulation de balle pour renverser le jeu et trouver des espaces et des failles."

Pas de renfort, donc, mais des jeunes, les Bizimana, Geubel, Denève et autre Démoulin, qui peuvent et qui doivent franchir un palier, pour percer en D2. "On n’aura pas d’avantage physique, mais il faudra être plus malin et aller chercher quelques paniers faciles, parce qu’on est bien placé et qu’on joue intelligemment, souligne Marc Hawley. Notre concentration doit aussi s’améliorer. C’est important. Pour éviter les erreurs. À ce niveau, ça se paie cash et pour chaque action, défensive ou offensive. J’attends vraiment des premiers matches que ce soit de l’apprentissage."

Une saison difficile en perspective, mais en même temps, une belle expérience à vivre. "On sait depuis le début que ça va être compliqué et qu’on va prendre des casquettes, conclut le coach. Mais ce sont les joueurs, d’abord, qui voulaient monter, qui voulaient ce challenge. Et cela me donne bon espoir qu’ils vont rester unis et qu’on va avancer."

* Le noyau en 2017-2018: Pierre, Sturam, Boxus, Dekeyser, Hulsen, Dubois, Deneve, Chapelle, Billot, Thomas, Piette.