En première mi-temps, non. Elle est pour nous. Je pense qu’Assenois a eu trois possibilités, dont deux buts sur des erreurs individuelles de notre part. Ça arrive. Je n’incrimine personne. Après, il faut pouvoir se relever. Et ça a été compliqué. En deuxième mi-temps, ils ont dominé et encore plus à 11 contre 10.

On est à l’opposé du début de championnat rêvé pour Freylange. Mais vous méritez mieux que ce 1/9?

À Houffalize, on devait gagner en fin de match. Contre Messancy et Assenois, non. En tout cas, les trois équipes ont un jeu assez direct, avec beaucoup de longs ballons et de duels. Et jusqu’à présent, on a manqué de concentration et ça s’est payé cash. Sinon, on a la possession de balle dans tous les matches, mais une possession stérile, parce que nos adversaires jouent assez bas.

Vous avez déjà encaissé 8 buts en trois matches, alors que le secteur défensif était le point fort de Freylange ces dernières années…

Oui. C’est beaucoup trop, surtout pour une équipe ambitieuse. On doit gommer nos erreurs flagrantes, c’est la priorité. Parce que je trouve qu’on n’est pas souvent mis en difficulté. À part contre Messancy en première mi-temps et Assenois, à 10 contre 11, en deuxième mi-temps.

En dehors du secteur défensif, qu’est-ce qui ne fonctionne pas dans l’équipe?

On fait trop circuler le ballon dans le milieu de terrain et les défenses ont le temps de se replacer. On devrait développer un jeu beaucoup plus tranchant. Essayer de trouver plus vite la dernière passe. On ferait mal à toutes les équipes.

Qu’en pense le coach?

J’en ai déjà parlé avec lui. Et il est du même avis. Il voit bien que nos possessions ne rapportent rien actuellement. C’est lui, le premier, qui a dit qu’il fallait aller plus vite vers l’avant. Notre jeu n’est pas assez direct.

Quand est-ce qu’on verra Freylange tourner à plein régime?

Ça peut aller vite. Il nous manque un petit déclic, une victoire pour pouvoir nous lancer. Je l’espère.

Rien n’est perdu dans la lutte pour le titre. Mais Freylange sera attendu chaque week-end. L’équipe va pouvoir gérer la pression?

Depuis le début, je pense qu’on doit viser le Top 5 et si ça fonctionne, revoir notre ambition à la hausse plus tard. Quand j’ai signé, on ne m’a jamais parlé de titre. Le club a l’ambition de s’améliorer chaque année, c’est tout. On se met peut-être trop de pression et cela a un effet négatif actuellement.

Sur papier, Freylange a quand même une équipe pour jouer le titre.

Oui. Mais le papier, ça ne suffit pas.

Avec ces mauvais résultats, ce n’est pas la crise?

Non. Le groupe est soudé et l’ambiance est bonne. Il faut juste que tout le monde se remette en question.

Ça se passe bien avec le coach?

Oui, je n’ai absolument pas de problème avec le coach. Il fait ce qu’il a à faire pour l’équipe. Et ce n’est pas lui qui commet les erreurs sur le terrain.

Ce prochain samedi, vous accueillez Oppagne, qui vient de battre Gouvy. Victoire impérative?

Je pense qu’on n’a pas trop le choix. Oppagne sera en confiance. Ce sera peut-être différent, un match plus ouvert.