Chantemelle: match référence

Chantemelle a pris les devants directement (24-36 au repos) et a mené de bout en bout, limitant Saint-Hubert à 52 points. "On a raté beaucoup de choses, poursuit Antoine Noël. Et notre meneur, Théo Pierret, a eu des crampes et n’a joué que 30 secondes en 2e mi-temps. Il nous a manqué. Comme Loïc Pirotte est blessé, je n’ai plus de meneur. Cyril Michel, Chardome et Burton se sont relayés comme ils ont pu à la distribution. Mais une mi-temps sans meneur, c’est compliqué, au niveau de l’organisation. C’est une explication, mais c’est loin d’être une excuse. On n’a rien à revendiquer sur ce match. Chantemelle mérite mille fois de gagner. C’est vraiment une belle petite équipe. Elle m’a étonné. Et elle a joué juste en défense."