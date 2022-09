Du bien, d’autant plus qu’il nous permet de prendre trois points. Et vu ma taille, mettre un but de la tête, cela reste inespéré. Après, marquer n’est pas spécialement un objectif. Je suis plus content d’avoir gagné que d’avoir fait trembler les filets.

Vous avez été malmenés par Gouvy à certains moments. Que penser de la prestation globale d’Oppagne?

Gouvy reste une très belle équipe de la série. Ils nous ont mis en difficulté, mais nous avons réagi vite et au bon moment. Nous étions plus concentrés la semaine dernière face à Vaux-Noville. Si la manière reste correcte, nous allons devoir y faire attention pour les prochaines fois.

Gouvy réclamait deux penaltys après la rencontre. Vu du terrain, qu’en pensez-vous?

Il y a des contacts délicats, mais j’étais trop loin que pour être sûr. Après, on parle de faits de match. Nous avons aussi une occasion franche annihilée par une main. Nous avons peut-être eu un peu de chance à ce niveau-là samedi, mais si l’arbitre ne siffle pas, il faut continuer à jouer.

Plus personnellement, comment se passe votre retour au Pas Bayard?

Si j’ai passé une super saison à Melreux, avec un chouette groupe, je suis revenu là où je préfère jouer au foot: à Oppagne. J’ai retrouvé le club où j’ai débuté en équipe première, mes copains, le comité et les entraîneurs que je connais. C’est ici que je me sens le mieux pour jouer et où je m’amuse le plus.

Avant votre départ, vous n’aviez joué qu’avec la P3. C’était convenu de rejoindre le groupe de Valère Lamy cette saison?

Oui, à partir du moment où la descente en P1 a été actée. Au moment où nous en avons discuté avec Valère, j’étais un peu indécis à cause de mes études. Finalement, je sais être présent à toutes les séances, tout bénéfice pour moi.

Vous êtes titulaire depuis deux semaines. Vous attendiez-vous à autant de temps de jeu d’entrée?

Non, je ne m’attendais à être titulaire dès le deuxième match. J’ai eu des hauts et des bas durant la préparation. De plus, il y a quelques calibres dans le milieu, même si nous avons des profits différents. Je pense que j’ai fait une bonne entrée face à Chaumont. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Notre force, c’est d’avoir 15 joueurs qui peuvent être dans le onze de départ.