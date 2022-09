Volley | Toutes les ambitions de nos clubs en D3

Bouillon veut faire mieux

Après un premier tour décevant la saison dernière, Bouillon avait réalisé une deuxième partie de saison XXL. Vincent Libertiaux, qui repart pour une deuxième année à la tête de l’équipe, espérait profiter de ce second tour pour repartir sur de bonnes bases, mais l’homme doit composer avec un effectif qui a pas mal changé. Larbi Hadroug, impressionnant l’an dernier, est parti. Jules Wanlin et Youssef Sifi aussi. Par contre, Esteban Revret, Saad Berna ou encore Miguel Teirlinck sont arrivés. "Il faut donc un peu de temps pour tout mettre en place et pour que les automatismes se forment, indique Vincent Libertiaux. Mais je pense que nous sommes sur le bon chemin. Les tournois que nous avons disputés se sont bien passés. J’ai vu de bonnes choses."Toujours est-il que Vincent Libertiaux entend bien continuer à jouer les premiers rôles. Cinquième l’an dernier, Bouillon espère faire mieux cette saison. "Le but premier reste de construire un groupe et de l’améliorer, précise Vincent Libertiaux. Maintenant, je pense que nous pouvons rêver d’un podium. Mais notre noyau est assez court. Il ne faudrait pas qu’un cadre se blesse, sinon, cela compliquera les choses."

Pas de saison galère à Athus

Sauvé lors de la dernière journée, Athus ne veut plus revivre la même saison. Si Cassart et Schumacher sont arrivés à Athus, le principal changement est sur le banc puisque Dorel Stefan a pris le relais d’Alain Maréchal . "Je pense que nous vivrons une saison moins galère que l’an dernier, juge Robin Schmit. Le coach apporte son expérience, il nous corrige sur pas mal de points. Il amène beaucoup de nouveautés dans le jeu et dans les entraînements. C’est plus moderne et je sens que nous allons progresser à tous les niveaux. Et je pense aussi que l’esprit d’équipe sera plus présent cette saison."

Découverte à Etalle

Deuxième en Promotion l’an dernier, le Stabulois a finalement gagné sa place en N3. Mais le groupe de Nicolas Bodard a perdu plusieurs pions importants à savoir Yohan Grudzien, Gilles Leleu, Thibaut Sak et Romain Marquis. "Yoann avait prévenu, mais les autres, cela a été une surprise totale, confie Nicolas Bodard. En deux années, je n’ai jamais connu autant de départs. Romain avait réalisé une saison exceptionnelle par exemple. Mais notre chance, c’est que le club a de la ressource. Derrière, vous avez pas mal de jeunes. Et ils seront intégrés plus vite que prévu."

Au niveau des arrivées, le Stabulois enregistre les retours d’Anthony Gobert et de Baptiste Lenoir. Ce dernier, considéré comme une belle promesse du volley provincial, avait arrêté voici quelques années à cause d’un souci physique. "Son genou tient le coup et aux entraînements, on voit qu’il a envie de rattraper le temps perdu, dit encore Nicolas Bodard. Il a vite retrouvé ses réflexes.Nous avons aussi su transférer Quentin Girard. C’est un opposite gaucher. Il mesure 1m96, mais il faut encore le former, mais c’est un bosseur."

Nicolas Bodard le sait, son équipe va être considérée comme le petit poucet de la série. "Ce sera très dur, avoue l’intéressé. Je n’ai pas regardé les autres équipes de la série, mais j’ai prévenu qu’il faudrait s’accrocher. Nous aurons un groupe très jeune, mais il faut que mon groupe continue à travailler et à écouter. Nous devons monter en puissance au fil de la saison, comme l’an dernier."