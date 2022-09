"Pour un premier match contre une équipe de D2, ce n’était pas fameux, commente le coach Marc Hawley. On a été dominé physiquement et on n’a pas été très bon en attaque. Il y avait des possibilités, mais on n’a pas trouvé les solutions qu’il fallait. Je suis quand même assez serein. Cela ne me dérange pas trop de perdre de 34 points. Cela va ouvrir les yeux. C’est une bonne leçon. C’est un premier aperçu du niveau que l’on doit atteindre. Surtout à l’extérieur, surtout en Flandre. Mentalement, il faut être très fort. Et plus discipliné (par rapport à l’arbitrage)."

Après 7-5, Unruh (23 points au total) inscrit 8 points d’affilée (dont deux bombes) pour ses couleurs, Van Caeneghem ajoute deux paniers et c’est 19-5 (6’). Le trou est fait. Les Ardennais sont dépassés sur le plan physique (22-12 à la 10’), mais ils vont bien réagir dans le 2e acte, avec Deneve et M. Bizimana. Au repos, ils sont toujours dans le match: 35-27.

Dès la reprise, Donza reprend le dessus. "Face à leur agressivité, on n’a pas su répondre et on a craqué", raconte Marc Hawley. Après un panier de Démoulin (39-33 à la 23’), Unruh relance les siens et l’équipe locale file à 50-35 (25’) et 61-45 (30’). Dans le dernier quart-temps, Neufchâteau subit et ne marquera que 7 points, alors que Donza se met directement à l’abri: 68-45 (32’). Et finalement 86-52.