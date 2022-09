Un Léo brouillon s’en sort bien

Avec un fond de jeu supérieur, des enchaînements guillerets, une technique plus affirmée aussi qui aurait mérité une autre efficacité à la conclusion.

L’efficacité, la finition, deux ingrédients qui ont fait quelque peu défaut mais les deux équipes ont aussi été contrariées par la qualité des gardiens qu’il serait sot de ne point souligner.

À ce petit jeu, il fallut attendre la fameuse 23’ pour sortir le bloc-notes. Une volée de Thorn et un tir en lucarne de Guillaume permirent à Goosse de justifier sa réputation. Puis de suite après, c’est Noppe qui va jeter un frisson sur la cohorte de supporters locaux. Mais Labranche les soulagera en gagnant son face-à-face avec Noppe.

Peu avant la pause, un envoi de Marthus qui prenait le chemin de la lucarne illustrera la qualité de la jeunesse chaumontoise, mais Labranche veille encore.

Après la pause, l’intensité du débat se rétrécit insensiblement de sorte que celui-ci devienne assez brouillon et décousu dans le final. On pense que Jonathan Schinckus va venir forcer la décision devant quand il fait monter son frère. "J’y ai songé mais je voulais avant tout conserver le système, l’organisation et préserver le point. Qu’aurait-on dit si on avait été battus 1-0?"

Avec un maigrichon 2 sur 9, Chaumont ne s’alarme pas. Hinck devrait commencer la rencontre à Ethe et être le guide du milieu de terrain. Quand Déom (ce n’est pas pour tout de suite), Hinck et Jonathan Schinckus pourront jouer de concert dans leur ligne respective, la frégate chaumontoise risque de se muer en cuirassé. Pol Leemans, malgré lui, n’entrevoit pas des perspectives aussi enchanteresses et sait le travail qui lui reste pour mettre son équipage à niveau.

BASTOGNE: Labranche 7, Guillaume 7, Muller 5 (86’, Tchinde), Dufays 7, Stilmant 6, Barry 5, Gruslin (3’, Lepinois 6; 65’, Belche 5), Thorn 5 (73’, Hougardy), Camara 6, Chisogne 7, Doevi 5.

CHAUMONT : Goosse 7, Reyter 6 (85’, Otjacques), Mahoux 6, Marthus 7, Marenne 6 (75’, J. Schinckus), Vieuxtemps 8 (73’, Mathot), Lhoas 5 (57’, Colback 7), Strépenne 6, Noppe 7, J. Schinckus 7, Wattiaux 7.

Arbitre : F. Gérard.

Cartes jaunes: Thorn, Camara, Colback.

Assistance: 260

Note du match: 6,5.