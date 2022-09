Terrible chute au GRG de Bouillon: Deva De Becker a frôlé la mort

Ce cycliste et VTTiste de Nothomb, âgé de 35 ans, a bien cru en effet que sa dernière heure était venue ce dimanche matin, quand voulant éviter un arbre après 30 des 120 km prévus sur le parcours, il a glissé sur un rocher humide avant de plonger dans le précipice qui jouxtait le sentier. "Cela devait faire une quinzaine de mètres, détaille-t-il. Mon vélo est resté accroché dans un arbre. Moi, j’ai le souvenir que mon dos et mon casque ont heurté quatre ou cinq fois des rochers. Là, on se demande vraiment quand ça va s’arrêter. Heureusement, en bas, il y avait des ronces et de petits arbustes qui ont un peu amorti ma chute. J’étais dans le cirage, j’ai dû mettre cinq bonnes minutes avant de retrouver mes esprits."

Il a ensuite pensé à remonter sans aide extérieure, mais c’était impossible. Ou en tout cas beaucoup trop dangereux. "Heureusement, dit-il, quelqu’un m’a vu tomber et un autre concurrent a sacrifié sa course pour rester là et me parler en attendant les secours."

Les pompiers rapidement arrivés sur place ne disposaient cependant pas du matériel adéquat pour hisser l’infortuné VTTiste au sommet du précipice et c’est le GRIMP, venu d’Arlon, qui s’est chargé de l’opération. Deva De Becker a ensuite été emmené à l’hôpital de Libramont, qu’il a déjà pu quitter en fin de journée.

Déjà accidenté il y a trois semaines

Il s’en sort, presque miraculeusement, avec un nez cassé et quelques points de suture à la lèvre et sur le visage. "Ce matin, j’ai encore mal au dos et au genou", précise-t-il ce lundi, à la fois heureux d’avoir pu échapper à des conséquences bien plus tragiques et en pleine réflexion quant à la suite. "Est-ce que je vais encore faire de la compétition en VTT? J’avoue que me pose des questions, répond ce garçon qui joue aussi au football à Nothomb. D ’autant que j’ai déjà été accidenté en Suisse, lors d’un autre Grand Raid il y a trois semaines. Une chute moins spectaculaire certes, mais au bout du compte, j’ai souffert davantage que cette fois-ci. Je n’arrivais plus à bouger la jambe et j’ai dû rester une nuit à l’hôpital avant de rentrer en Belgique. J’ai été immobilisé près d’une semaine. Je suis carreleur indépendant et forcément, de tels accidents font réfléchir."

Un autre blessé samedi

Qualifié pour le championnat du monde cycliste Gran Fondo (amateurs) qui doit se tenir ce week-end à Trento (Italie), Deva De Becker a évidemment déclaré forfait.

On notera, par ailleurs, que, samedi déjà, un autre concurrent, Jonathan Grommerch, de Barnich (Arlon), a été victime d’une chute durant ce même week-end du GRG. Sans tomber, lui, dans un ravin, mais il a tout de même été relevé avec plusieurs côtes cassées ainsi qu’un pneumothorax.