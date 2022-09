Premier succès des Canaris en réussite totale

Andy Atundu aurait dû livrer ses premières minutes une semaine plus tôt face à Durbuy. Mais le néo-défenseur des Canaris avait oublié sa carte d’identité. Aligné cette fois comme arrière gauche puis droit, il a mis Givry sur la bonne voie ce dimanche avec une tête gagnante pour sa grande première, dès la 9’, inscrivant au passage le premier but de la saison pour les Jaunes et noir. Et si la suite de sa rencontre fut beaucoup moins bonne, il aura eu le don de mettre Givry en position de force puisque Quinas double la mise avant le quart d’heure. Avec deux nouvelles têtes au coup d’envoi, Itoua et Atundu, ce Givry a été en réussite. Car que serait-il advenu de la rencontre si Sangaré avait inscrit le 0-1 après trois minutes au lieu de toucher la barre transversale. Comment aurait réagi la bande à Frédéric Herinckx si Médard n’avait pas stoppé le penalty du même Sangaré peu après l’heure de jeu pour faire 3-2. Quoi qu’il en soit, ces Canaris ont prouvé qu’ils avaient des qualités, avec une organisation assez huilée et quelques joueurs de qualité tels les Goury, Kambuania, Kone ou encore Werard. "A utant je n’étais pas alarmiste la semaine dernière après le revers 5-0 contre Durbuy, autant je ne veux pas m’enflammer après cette victoire, commente Frédéric Herinckx. Les joueurs travaillent bien actuellement et ce succès est une récompense. Je répète que nous sommes loin d’être prêts, mais en nous entraînant cinq ou fois par semaine, nous le serons en octobre. Nous sommes en train de semer et nous avons déjà récolté."Le technicien aura néanmoins remarqué les failles défensives de son équipe, surtout sur les côtés.