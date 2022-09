Compte tenu des circonstances, oui. À neuf contre onze, c’est un peu miraculeux d’arracher un point.

Après le penalty converti par Aywaille à quatre minutes de la fin, vous n’y croyiez plus du tout, si?

À neuf contre onze, on bétonnait pour tenir le 0-0. Il est évident que ce penalty nous a un peu coupé les jambes, mais le coach nous a directement remobilisés et incités à tenter le tout pour le tout. Un, deux ou trois-zéro, cela revenait au même.

Puis vient ce centre de Boumediene…

Je suis à l’extérieur de la surface au départ de l’action, complètement cuit. Mais je sens que le centre va arriver et je lance un dernier sprint vers le deuxième poteau. Par chance, le ballon arrive dans ma zone, je le reprends en taclant et il finit au fond. C’est toujours grisant d’inscrire un but qui rapporte quelque chose à son équipe, surtout dans ce contexte.

Mais on peut surtout remercier Axel Keysers (NDLR, le défenseur mormontois a pris place entre les perches après l’exclusion de Malela). Trente secondes après le penalty, il gagne un face-à-face avec Alima. Si Aywaille fait 2-0, on ne parle jamais de mon but…

Si on prend le match dans son ensemble, on peut dire qu’Aywaille et Mormont sont deux équipes qui boxent dans la même catégorie?

Oui. La première période était plutôt pour nous, le début de la seconde davantage à leur avantage. Puis il y a eu ces quelques minutes de flottement durant lesquelles l’arbitre a perdu pied. On s’est fait un peu voler.

Les deux cartes rouges, de Malela et Lecerf, vous restent en travers de la gorge?

Un peu, oui. Celle de notre gardien est logique, car il n’a pas à réagir de la sorte. Mais le joueur d’Aywaille devait prendre la porte également, et non recevoir une simple jaune. Quant à l’exclusion d’Antoine (Lecerf), elle est pour le moins folklorique. Donner une deuxième jaune, en D3, à un joueur qui n’a jamais reçu la première, c’est assez invraisemblable (voir ci-contre). Le plus inquiétant, c’est qu’aucun assistant n’a rectifié cette erreur. Pire, ils l’ont validée…

Vous jouez sur le côté gauche, dans le 3-5-2 cher à Philippe Médery. Un rôle qui vous convient?

Oui. J’ai été formé comme milieu de terrain, avant que Pauletti ne me fasse reculer au back gauche à son arrivée à Rochefort. À Mormont, je découvre un nouveau poste. Très éprouvant, puisqu’il faut à la fois attaquer et défendre. À cette place, on n’arrête pas une seconde de courir.

Mormont compte quatre points de plus que votre ancien club, Rochefort, après trois matchs. Si on vous avait dit cela il y a un mois…

Je ne l’aurais pas cru…

L’an passé déjà, Rochefort était considéré comme l’ogre de la série. Vous qui avez vécu la saison dernière de l’intérieur, comment expliquez-vous les difficultés rencontrées par votre ancien club?

Rochefort dispose d’un noyau de 22, 23 joueurs de qualité. Ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Sur papier, c’est très fort. Mais gérer 23 garçons qui ont tous le niveau pour être titulaires en D3, ce n’est pas simple pour un coach. Surtout quand il y a un directeur sportif (NDLR, Jeffrey Rentmeister) derrière qui met la pression…

Vous découvrez un tout autre environnement à Mormont, non?

Philippe Médery est en train de me redonner goût au football. L’an passé, à Noël, j’avais dit à mes parents que je voulais terminer la saison en B. Je n’en pouvais plus. À Mormont, comme le rappelle souvent le coach, on forme une famille. Philippe Médery est l’entraîneur qu’il me fallait pour retrouver le moral et le sourire. Il est tantôt cool, tantôt sérieux. Il jongle parfaitement entre les deux, alors que Yannick Pauletti a du mal à relâcher la pression.