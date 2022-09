Montleban aligne deux victoires convaincantes

Lierneux 4 – Witry 1

Dimitri Gatez, le coach de Witry ne déplace que douze joueurs et il se met également sur la feuille de match. Pas évident, avec toutes ces absences, d’aligner une équipe compétitive. Et pourtant, c’est Witry qui prend l’avance via Midili (0-1). La réponse des locaux est cinglante avec Lensival et Bastin (2-1). Ensuite, un autogoal de Simon André va ruiner les derniers espoirs visiteurs (3-1). Et Barry ajoute un but dans les arrêts de jeu (4-1).

Vaux-Noville B 0 – Bovigny 1

Un score arsenal pour une deuxième victoire de Bovigny, qui a imposé un football d’engagement face aux jeunes éléments de Vaux. C’est à l’heure de jeu que Diop a trouvé la solution pour tromper la vigilance de Lambert (0-1).

Compogne 4 – Cobreville 0

Une rencontre agréable avec une belle assistance pour la remise des équipements aux visités et avec un Compognard au coaching de Cobreville en la personne de Rémi Georges. Sur le terrain, les coleaders n’ont pas tremblé et si Serwy voit sa frappe finir sa course sur le poteau à la 10e, ce n’est que partie remise, puisqu’il marquera quelques minutes plus tard (1-0). Collet double l’avance d’une frappe sèche croisée (2-0). Goosse aurait pu relancer les siens, mais Dominique sort l’arrêt approprié. Vincent Louis, à peine monté au jeu, plante deux buts et permet aux siens d’éviter tout stress en fin de rencontre (4-0).

Tavigny 1 – Givry B 5

"On offre trois buts à Givry en première période, avec trois cadeaux de la défense ou du gardien. À partir de là, difficile d’attendre quelque chose de ce type de match face à une équipe qui aligne des joueurs venant de son équipe A", lance Johnny Vandendijck, le coach local. Dufays (3 buts) et Durkaya fixent les chiffres à 0-4 au repos. Avant de voir Gueibe sauver l’honneur, Abass avait planté le 5e but givritois (1-5)

Montleban 4 – Sart B 1

"Sart est mieux entré dans la rencontre et on leur fait un cadeau via une passe ratée de notre portier. Et Emeka en a profité, explique Vincent Caprasse, le coach local. Heureusement, on va bien se ressaisir pour aller planter quatre buts qui nous permettent de signer un 6/6."Égalisation tout d’abord par Tack d’une frappe de l’entrée du grand rectangle (1-1). Noël, en demi-volée, et Kula font ensuite la différence (3-1). En fin de match, Lallement trouve l’équerre (4-1)

Sainte-Ode B 1 – Bourcy 6

"Nous avons connu une entame difficile et Sainte-Ode en a profité pour marquer sur un corner, via Bathy (1-0), raconte Florent Guissen, le coach de Bourcy. On réagit avant la mi-temps via un coup franc de Dourte et une frappe de Louvins (1-2)."

Les visiteurs dominent le deuxième acte, avec deux buts supplémentaires de Louvins, un de Baland et un auto goal (1-6). Noubigh est exclu en fin de rencontre.

Halthier B 0 – Sibret 3

"On manque de concentration, d’envie, d’expérience et d’engagement, regrette Geoffrey Wathelet, le coach d’Halthier. Le foot doit rester un amusement, mais dans de telles conditions, c’est compliqué. Il faut que la nouvelle génération s’en rende compte et là, on pourra alors revendiquer des premiers points à prendre."Les trois buts de Sibret ont été inscrits dans les vingt premières minutes par Mahy, Gusbin et Guébelle (0-3).