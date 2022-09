«Même quand tu crois l’avoir arrêté, Jordy te sort un truc»

Si le couac à la maison face à Assenois était pour le moins alarmant, la défaite concédée à Oppagne l’est nettement moins. "Cette fois, il y avait de l’envie, observe Yoan Devillet. Malheureusement, on n’est pas verni pour le moment. À Messancy et contre Assenois, on rate à chaque fois un penalty à 0-0. Et à Oppagne, l’arbitre nous en refuse deux qui sont, pour moi, évidents."

Christophe Bertels avait prévenu, avant même le début du championnat, que l’étroitesse de son noyau risquait de jouer des tours aux Gouvions. Cela se vérifie déjà. "On a dû se passer simultanément de Thomas Pirson et François Burton (NDLR, sorti après 40’ lors du match d’ouverture à Messancy) lors des deux premiers matchs, rappelle le défenseur des Orangés. Or François apporte une touche de créativité essentielle à notre jeu."

Gouvy peut-il encore rêver du titre, après ce 0 sur 9 et avec seulement 17 joueurs de champ dans son noyau? "Je rappelle que nous n’avons jamais parlé du titre. Ce sont les entraîneurs de la série qui ont fait de Gouvy le favori, mais nous n’avons jamais revendiqué ce statut, tempère l’ancien joueur de Longlier et Saint-Hubert. Il ne faut pas oublier que nous avons perdu plusieurs joueurs importants: Kissima, Gresse, Bissen, Nicolay… C’étaient des leaders, des garçons qu’on ne remplace pas du jour au lendemain."

Christophe Bertels, lui, semble déjà plus nerveux qu’il ne l’a jamais été la saison dernière en D3, où Gouvy est pourtant resté dernier du début à la fin. "En D3, on n’avait aucune pression. Là, en P1, il faut reconnaître qu’on ne s’attendait pas à commencer le championnat par un 0 sur 9. Mais on n’a pas dit notre dernier mot, prévient Yoan Devillet. Après trois journées, tout le monde a déjà perdu des points, donc avec une bonne série, on peut vire remonter dans le classement." M. Pn.