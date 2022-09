Mathieu Mohimont ne voulait pas rater Ciney (+ bulletin de Marloie)

Alors qu’il n’avait pas encore joué cette saison, Mathieu Mohimont a disputé tout le match samedi. "J’ai pu m’entraîner correctement pendant la semaine. Je ne voulais pas manquer ce match, cela me tenait à cœur, confiait le médian. Comme ma copine est kiné, j’ai eu droit à une séance de massage samedi matin. Un bon point? En première mi-temps, c’est quasiment parfait de notre part. Si on plante le troisième, Ciney n’existe pas en seconde période. Mais ce n’est pas arrivé. Nous ne pouvions pas garder la même intensité durant tout le match. Ciney? J’ai eu des petits soucis là-bas au moment de mon départ. Mais, le match est resté très correct, c’était un derby comme tous les supporters aiment voir. Et c’était gai à jouer."