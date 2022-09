Maintien avant tout pour Jamoigne et Dinez

Pour Romy Borbouse, par contre, l’enthousiasme est moindre. "Principalement parce que mon niveau de jeu n’est plus le même qu’en 2020 et qu’il ne le sera sans doute plus jamais"grimace-t-elle.

La capitaine gaumaise devrait jouer moins souvent. "D’une part, parce que Chloé (NDLR: Chomis, la nouvelle joueuse française, en double appartenance) et moi ne pouvons pas jouer en même temps et d’autre part, parce que l’objectif du club est vraiment que les filles qui ont encore une belle marge de progression jouent le plus possible. Néanmoins, je sais que je serai encore utile parce que des conneries (sic), elles en feront."

Au moins cinq matches au premier tour

Avec Chloé Chomis, Jamoigne dispose d’une solution supplémentaire. Elle jouera au moins cinq rencontres au premier tour. "La condition sine qua non pour qu’elle puisse jouer également au second"précise Romy Borbouse.

Jamoigne devrait ainsi tourner avec un noyau de six joueuses. "Sauf exception, Emeline Arnould et Juliette Dedecker joueront exclusivement en B. Dans le cas d’Emeline, c’est plutôt un choix de sa part."

L’objectif de Jamoigne est simple: mettre deux équipes derrière en fin de saison. "Ecaussines et Minérois me semblent être les plus à notre portée. Après, il reste quelques zones floues dans certaines formations. Le maintien est toutefois notre seule ambition", conclut Borbouse.

La même recette à Dinez

Du côté de Dinez, le quatuor de la saison dernière (Guillaume, Rech, Capocci, Simar) reste inchangé. On peut y ajouter Alison Georis, qui devrait faire partie de la rotation plus souvent que la saison dernière, quand elle n’a rejoué qu’après son accouchement. Vu l’arrivée de Victoria Poncelet, l’équipe B ne devrait plus bénéficier systématiquement du renfort d’une joueuse du noyau de Superdivision, d’autant qu’il n’est pas exclu que les filles dépannent de temps à autre en Régionale messieurs.

Sixièmes l’an dernier, les Houffaloises signeraient à deux mains pour faire aussi bien. "Le top 5 reste inaccessible. Derrière, je pense que l’on peut battre tout le monde mais cela dépendra aussi des équipes qui alignées contre nous", souligne la capitaine, Coralie Rech. Quoi qu’il en soit, Dinez voudra distancer au moins deux équipes rapidement. "Une fois que cela sera fait, nous regarderons davantage vers le haut. Avec des montants comme Jamoigne ou Meerdaal, la deuxième partie du classement sera costaude aussi."