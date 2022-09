Effectivement. J’étais plutôt enclin à provoquer puis frapper au but. Mais le coach insiste beaucoup pour qu’on plonge vers la surface, pour qu’il y ait de la présence sur les centres, pour qu’on sente le bon moment. Pour l’heure, ça me réussit plutôt bien.

Vous étiez titulaire pour la venue de Rochefort, mais réserviste ensuite. Vous l’avez vécu comment?

Ce serait mentir d’affirmer que je le vis bien parce qu’on veut toujours être titulaire. Mais je n’en suis pas frustré pour autant; je veux garder un esprit positif et amener le maximum quand je monte au jeu. Il faut admettre que la concurrence est énorme ici, mais elle reste très saine. Il y a énormément de qualité à l’entraînement et je ne voudrais pas être à la place du coach à l’heure de faire des choix.

On vous a vu côté gauche, côté droit aussi. Parfois dans un 3-5-2, parfois un 4-3-3. Votre rôle est différent de celui que vous aviez à Givry?

Pas fondamentalement, non. J’aime bien pistonner sur un côté, percuter le plus possible. Idéalement, c’est sur l’aile gauche d’un 4-3-3 que je me sens le plus à l’aise. Un poste d’où je peux rentrer dans le jeu et armer mon pied droit.

«En confinement, je me suis mis à la musculation et j’ai adoré»

Si on vous observe bien, on constate que vous avez pris beaucoup de masse musculaire. Ce n’est pas un peu trop pour un ailier qui doit miser sur sa vivacité?

Si et j’en suis le premier conscient. Mais je prends facilement du muscle. En fait, durant le premier confinement, je me suis mis à la musculation et j’ai adoré ça. Mais quand on a repris à Givry, Éric Picart m’a dit que c’était trop et j’ai perdu un peu de masse. Le problème, c’est qu’en éducation physique à Louvain, on fait aussi pas mal de musculation. Et j’avais 4 ou 5 kg de muscle en trop à la reprise avec Habay. Je le sentais dans mes démarrages. J’y suis attentif, j’en ai déjà perdu un peu et après plusieurs semaines de préparation, je me sens plus performant.

Habay aussi est performant. Plus fort que le Givry dont vous défendiez les couleurs auparavant?

Le Givry au grand complet du début de saison, c’était sacrément costaud aussi. Et c’est un autre type de jeu à Habay, où on construit beaucoup plus depuis l’arrière. Mais il y a clairement plus de profondeur dans le noyau habaysien. Je pense que cela fera notre force cette saison.

Une force qui vous permettra d’aller loin, très loin même?

Le coach insiste beaucoup pour qu’on joue match après match, qu’on garde les pieds sur terre. Maintenant, il est certain qu’après ce 9 sur 9, on ne pourra plus se cacher et on sera attendu partout. Mais ça ne me dérange pas. Je suis venu ici avec des objectifs élevés, j’ai envie de jouer le titre avec Habay.