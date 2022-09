Avant de craquer pour les deux roues, Lola Hardenne pratiquait l’athlétisme, au CAF à Marche. "Mais je n’étais pas fan, le VTT était un bon prétexte pour arrêter", avoue celle qui est en 5eannée à l’Institut Saint-Laurent à Marche. Et ne ménage pas ses efforts à l’entraînement. "Je roule entre 150 et 200 km par semaine, confie-t-elle. Le samedi matin, je vais à l’entraînement de l’EVHA et je roule beaucoup avec mon papa (NDLR: Valéry Hardenne), s ur route ou à VTT. Je suis très puissante. Par contre, la technique n’est pas mon truc. Mais j’y travaille."

Cyclo-cross, route et triathlon

Outre le G-Skin, elle a aussi découvert la Wallonia-Cup. "J’ai fini 6eou 7esur 13 à la Baraque Fraiture, puis 6eà Saint-Ghislain, sur un parcours typé cyclo-cross", précise-t-elle.

Le cyclo-cross, parlons-en. "J’en ferai cet hiver et en 2023, j’irai aussi sur route", annonce Lola. Qui sait si elle ne triplera pas aussi les disciplines dans un autre sport, d’une traite celles-là. "En 2021, j’ai aussi fait un stage Adeps de triathlon, poursuit-elle. Je me suis inscrite au Batifer. Je m’entraîne chaque jeudi à Saint-Hubert, en natation et course à pied. Je n’ai pas encore fait de compétition. Je dois dire que la natation me stresse un peu."

Le VTT reste toutefois sa priorité. "En 2023, je serai en première année juniores, j’aimerais faire plus de Wallonia Cup, ainsi que les Championnats de Belgique", conclut Lola.