Au deuxième acte, ce sont les Rochois, bien plus incisifs, qui prennent l’ascendant et qui attaquent l’arrière-garde arlonaise. Abada égalise assez vite et manquera deux autres opportunités trois étoiles, sur un face-à-face avec Collin et sur une reprise de la tête. L’équipe du chef-lieu tentera bien de se relancer, mais ne parviendra pas à véritablement inquiéter Catania. "Si ça avait été un match de boxe, la Roche aurait gagné aux points, reconnaît l’entraîneur Guy François. On peut être content avec ce point. On n’a pas su gérer nos émotions en deuxième mi-temps. On a commencé à faire des fautes et à discuter. On a manqué de lucidité et on a perdu notre football. Devant, on n’a pas créé suffisamment le danger. Il a souvent manqué l’avant-dernier geste. Je trouvais déjà que durant les dix dernières minutes de la première mi-temps, on se laissait un peu endormir."

Du côté rochois, le coach Benjamin Simon retient évidemment la réaction de ses troupes. "La mentalité des gars a été extraordinaire en deuxième mi-temps, souligne-t-il. Ils étaient beaucoup plus décidés et ils ont été dans l’action, plutôt que dans la réaction. On a joué plus haut et on a mis la pression sur la défense d’Arlon. En première mi-temps, on les respectait beaucoup trop et on jouait trop bas. On utilisait très mal notre milieu de terrain."

ARLON: Collin 6, Méloni 7 (56’, Lejeune 6), Moutschen 7, Cachbach 6, Vazzana 6, François 7, A. Hausman 6, Poncelet 6 (67’, Dillenbourg), Rocca 5 (78’, Daoust), Lakaye 5, V. Hausman 7 (90’+3, Hayon).

LA ROCHE: Catania 6, Prévot 7, Demeuse 6, Bouillon 6, Muller 6, G. Van Geen 6, Dubois 7, Volvert 5, Gillet 5 (73’, Englebert), Abada 7, Mahin 5 (64’, Philippe).

Arbitre: M. Moreau.

Assistance: 100.

Cartes jaunes: V. Hausman, Cachbach, Lakaye, Dubois, G. Van Geen, Catania.

Note du match: 5.

Buts: V. Hausman (14’, 1-0), Abada (56’, 1-1).

14’, au coup franc, V. Hausman envoie le cuir dans les filets, via la latte et le dos de Catania (1-0).

56’, à la suite d’un coup franc de Volvert, la défense arlonaise se dégage mal. Abada récupère le ballon et trouve la faille (1-1).