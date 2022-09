Lepère en or, De Coninck toute proche

Qui sait toutefois ce qui se serait passé si la citoyenne de Thibessart n’avait été perturbée par un horaire pour le moins embêtant. Elle était en effet inscrite parallèlement sur le 100 m haies, mais sa série était programmée pendant le concours de la hauteur! Pour éviter le forfait et une amende, elle a ainsi pris le départ du 100 haies avec les spikes qu’elle utilise pour la hauteur et elle s’est arrêtée avant même la première haie pour retourner dare-dare près du sautoir. On a déjà connu situation moins stressante et contraignante.

Lola Lepère, elle, n’a pas eu tous ces soucis. Comme attendu, la Bertrigeoise a largement dominé le concours de la perche. Pour tout dire, au moment où elle est entrée dans le concours, à 3,55 m, toutes ses concurrentes étaient déjà éliminées. Elle a ensuite franchi 3,85 m à son 3eessai, avant de tenter, sans succès de battre son record avec une barre à 4,01 m.

Bronze et record pour Feller

Quatre autres athlètes de la province sont montées sur le podium à Lebbeke. Les demi-fondeuses Malia Jacquemin et Juliette Lothaire notamment. Sur 1 500 m, la cadette dampicourtoise, 3e, n’a échoué qu’à trois centièmes de la médaille d’argent et à une demi-seconde de l’or au terme d’une course où le podium était le même qu’au championnat francophone.

Sur 800, la scolaire bertrigeoise a, et c’était attendu, fini derrière Nina Van Pelt qui l’a devancée d’une bonne seconde. Ce qu’on attendait moins en revanche, c’est que Van Pelt soit précédée par Maaike Vander Cruyssen. Après son sacre francophone, Lothaire s’empare donc de la médaille de bronze tandis que sa jeune sœur, Lucie, prend la 8eplace.

Autre médaillée, Juliette Pinson a pris le bronze en longueur scolaires, devançant d’un petit centimètre Anyssa Laurent qui l’avait pourtant battue au championnat francophone. Au passage, la Bertrigeoise a même amélioré de 7 cm sa meilleure performance, mais son saut à 5,53 m n’a pu être homologué en raison d’un vent un rien trop favorable (+ 2,1 m/s).

Enfin, Shawn Feller s’est lui aussi hissé sur la 3emarche, en triple-saut scolaires. Et avec un record personnel à la clé puisqu’il est passé de 12,10 m à 12,37 m malgré un vent défavorable.