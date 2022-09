Jérôme Claude raconte son but d'anthologie face à Marloie

Son but face à Marloie, Jérôme Claude ne risque pas de l’oublier de sitôt. En réalisant la bicyclette parfaite sur un centre de Mignon, l’attaquant cinacien, passé par Marloie et Nassogne, a planté un des plus beaux de sa carrière. "À l’entraînement, pour rire, je tente ce geste de temps en temps, mais vraiment pour m’amuser, commente Jérôme Claude. Louis Lambrechts aime bien me mettre des centres en semaine et moi, j’essaie le ciseau (rires). Ici, quand je vois que Mourad Mignon a le ballon après avoir réussi son crochet, je sais où le centre va arriver. J’essaie donc le geste, mais au départ, je crois que je n’arriverai même pas à toucher le ballon. Finalement, je la prends bien et elle rentre. Marquer un but pareil à Marloie, où j’ai évolué pendant dix ans en me trouvant devant le kop, cela fait encore plus plaisir."