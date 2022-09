Gouvy n’y arrive toujours pas

Incertains avant la partie, Burton et Joseph figurent dans le onze de base. Gouvy entame la partie pied au plancher et domine le premier quart d’heure pour prendre un avantage mérité à la faveur d’un but de François Burton. La joie est de courte durée, Jordy Jadot remet rapidement les siens dans la partie. Ce but semble réveiller les Coalisés qui prennent l’avantage, il est vrai bien aidés par une défense visiteuse un peu fébrile. "C’était nettement mieux au niveau de la mentalité et du jeu, mais quand tu prends trois buts évitables, il est difficile de gagner un match, peste Théo Scheid le portier Gouvion. Il faudra absolument resserrer les boulons derrière pour éviter de revivre pareil scénario."

«La seule qui a foutu le bordel»

Alors que l’on se dirige vers la pause, une première action fera se lever tout le banc visiteur. Une sortie litigieuse du portier local Zakaria Asly met Gauthier Joseph au sol, sans réaction de Mme Deckers. La frustration sera encore plus grande quand, à cinq minutes du terme de la partie, le même Zakaria Asly commettra une faute indiscutable sur Quentin Grommen. À nouveau, l’arbitre jugera bon de ne pas la sanctionner, au grand soulagement du clan local. "La seule qui a foutu le bordel, c’est Mme Deckers, peste Christophe Bertels qui regrette aussi la distribution trop généreuse des cartons. Elle est heureusement tombée sur des gens bien éduqués dans les deux camps, sinon ça pouvait dégénérer. Je dois encore et toujours bricoler et aligner des garçons qui manquent de rythme et d’entraînement comme Arnaud Georis. Au niveau envie et courage, je n’ai rien à reprocher. Il faudra bien que ça se débloque un jour, pourquoi pas contre Sart dimanche?"

Quant au déroulement de la seconde période, aussi plaisante à suivre que le premier acte, il verra Gouvy égaliser rapidement, alors qu’en face un retourné acrobatique de Yannis Fiacre frôle l’objectif. Une nouvelle approximation défensive permettra à Antoine Borrey d’offrir les trois unités à ses couleurs. Sans un réflexe trois étoiles de Théo Scheid sur une volée de Martin Bonjean, Oppagne aurait pu alourdir le score, mais c’eut été bien trop dur pour une formation de Gouvy qui espère enfin décoller à la faveur du derby face à Sart. Avec un bilan de sept unités, Oppagne semble à l’inverse de son adversaire du jour Oppagne semble bien parti dans la compétition. "On en arriverait même à regretter les deux points perdus face à Chaumont, mais tout n’est pas encore parfait, analyse Jérôme Jadot. Il nous a encore fallu une mi-temps pour entrer dans la partie."

OPPAGNE: Asly 5; R. Bonjean 6, Jé. Jadot 7, Cornélis 6 (46', Camara 5); Dandoy 6, Polis 6, Borrey 7 (82', Vassart), Raskin 6 (59', M. Bonjean 6), Guillaume 6 (46’, Dropsy 8); Jo. Jadot 8, Fiacre 6.

GOUVY: Scheid 6, Gillard 5 (79', Delvaux), Devillet 6, Djiboune 6, Georis 5; Burton 7, De Sousa 6 (64', Lemma), Zitella 6, Adam 6 (57', Pirson 6), Joseph 7, Grommen 8.

Arbitre: S. Deckers. Assistance: 115.

Cartes jaunes: Polis, Fiacre, Dandoy, Cornélis, Burton, Joseph, Georis.

Buts: Burton (18', 0-1), Jo. Jadot (20', 1-1), Fiacre (35', 2-1), Joseph (49', 2-2), Borrey (72', 3-2).

Note du match: 7.

18', Joseph met en retrait pour Burton (0-1).

20', Jo. Jadot gagne son duel avec Georis et dribble Scheid (1-1).

35', Raskin lance Jo. Jadot dont le centre est conclu de la tête par Fiacre (2-1).

49', Joseph place sous le gardien (2-2).

72', corner de Jo. Jadot et tête de Borrey (3-2).