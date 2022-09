Mais quinze minutes plus tard, Antoine Lecerf peste sur l’arbitre, qui lui tend une biscotte… puis la carte rouge. La surprise est totale pour les Mormontois puisque leur milieu de terrain n’avait pas reçu d’avertissement plus tôt dans la rencontre. S’ils ont bien tenté de convaincre le trio arbitral qu’il y avait maldonne, celui-ci n’a rien voulu entendre. Et Mormont, qui avait déjà perdu son gardien Malela un peu plus tôt (rouge directe), a donc dû terminer la partie à neuf.

De toute évidence, il y a eu une erreur d’arbitrage. Sur la feuille de match, encodée par M. Urbain, une première carte jaune est attribuée à Antoine Lecerf à la 58’. En revanche, rien n’est renseigné à l’encontre de Lo Monte. Les images de Sporttotal ne laissent pourtant pas place au doute: on voit clairement l’arbitre donner une carte jaune à Lo Monte à la 58’, et non à Lecerf. A-t-il confondu les numéros des deux joueurs? C’est fort possible: Lecerf porte le n°6 et Lo Monte le n°16.

Et maintenant? Le Racing compte-t-il introduire une réclamation, ou va-t-il en rester là? "On est encore en discussion au sein du comité, répondait le CQ Albert Villette ce lundi en début d’après-midi. Si nous avions perdu, la décision aurait été rapidement prise…"Or Mormont, malgré son infériorité numérique, a réussi l’exploit d’arracher le nul en toute fin de match (1-1). Vaut-il mieux se contenter de ce point acquis en déplacement chez un prétendant au Top 5, ou demander à rejouer le match, avec le risque de le perdre? C’est la question que se posent actuellement les dirigeants mormontois… "On espère, surtout, qu’il y aura une rectification au niveau de la distribution des cartes", glisse Albert Villette. Quoi qu’il arrive, Antoine Lecerf sera suspendu pour la venue de Richelle puisqu’il était déjà à deux jaunes avant le déplacement à Aywaille.