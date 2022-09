Ethe B et Toernich perdent des plumes

Athus 1 – Halanzy 3

Raphaël Muller, le coach des Métallos, reconnaissait que son équipe n’avait pas montré son meilleur visage: "C’était un match compliqué. Halanzy est venu pour en découdre. C’était assez tendu. On a pris l’eau en milieu de terrain."Sonko lance les hostilités (0-1, 7'). Valentin est sauvé par sa latte sur une tentative de Migeaux. Ce n’est que partie remise puisqu’il double la mise peu après (0-2, 39'). À vingt minutes du terme, il s’offre un doublé (0-3). Dans les derniers instants, Afif sauve l’honneur des Métallos (1-3). Grâce à cette victoire dans le derby, les Miniers infligent leur première défaite aux Athusiens et les rejoignent au général.

Waltzing 7 – Signeulx 1

Dès la 5', Boudabza est bien servi par Claessens (1-0). Pagani est accroché dans le rectangle et se fait justice lui-même (1-1, 21'). Dans l’autre rectangle, N. Desjardin commet la faute. B. Feller se charge de la transformation (2-1, 32'). Dans la minute qui suit, Claessens décoche une splendide frappe des 20 m (3-1). Suite à la blessure de A. Desjardin, les Canaris perdent leur bonne organisation et prennent l’eau. B. Feller s’offre un doublé (4-1, 34'). Les Oranges dominent le second acte et cela se matérialise au marquoir par des buts de Mahoudeaux, Gorgemans et Bontemps (7-1). Le score aurait pu être plus sévère si Windeshausen n’avait pas été sauvé par deux fois par sa latte.

Meix-le-Tige 1 – Saint-Mard B 2

Joachim Contant, le coach des Bleus était déçu de la qualité de la rencontre: "C ’était un match pourri sur un terrain difficile. On n’a pas été bon". Tarnus trouve le petit filet opposé d’une splendide reprise de volée (1-0, 25'). Grâce à ce but face à ses anciennes couleurs, il met ainsi fin à une période de quatre ans et demi sans alimenter le marquoir pour son équipe. Laurent commet une faute dans le rectangle. Ndongo transforme le penalty (1-1, 37'). Après le repos, Ketels place sa tête sur un coup franc de Patoilo et offre un deuxième succès consécutif aux Saint-Mardois (2-1, 66'). Il aurait pu signer un doublé, mais la latte a repoussé sa tentative.

Tontelange B 2 – Messancy B 4

Lucas Thiry, le coach des Spurs, reconnaissait la supériorité de l’adversaire: "C’est un match à l’image de notre début de saison. On manque d’expérience. La victoire de Messancy est méritée même si le score est sans doute un peu forcé". Nemeth décoche une splendide frappe sur coup franc (0-1, 17'). Grandjean l’imite sur un autre coup de pied arrêté (0-2, 36'). Deux minutes plus tard, Bernard réduit l’écart (1-2). Grandjean signe un doublé après le repos (1-3, 51'). Monté au jeu deux minutes plus tôt, Beaugeon alourdit la marque (1-4, 77'). En toute fin de rencontre, Léonard atténue le score (2-4).

Rachecourt 1 – Aubange B 0

Jean-Yves Chapelle, le délégué aubangeois, soulignait le bon état d’esprit de la rencontre: "C’est une personne de chez eux qui a arbitré et elle a très bien fait cela. Il y avait du fair-play sur le terrain. Le match nul aurait été plus logique car on a plusieurs occasions en deuxième mi-temps". Rachecourt se montre dangereux, mais Rodrigues est à la bonne place. Il doit néanmoins s’incliner sur une tentative de Henrot (1-0, 24'). Après le repos, Aubange se crée plusieurs opportunités, mais Close est sauvé par sa latte. Les Rachecourtois décrochent ainsi leur premier succès.

Ethe B 1 – Autelbas 1

Dès la 1', Pacolli obtient un penalty que Mies détourne. Dans l’autre cage, Noël l’imite en détournant un penalty de Magnette. Après le repos les Barnichois prennent le jeu à leur compte et ouvre le score via Magnette (0-1, 63'). Les Cassidjes poussent pour revenir au score et égalisent via Brichard (1-1, 75'). Ils insistent encore mais se heurtent à un Mies en grande forme. Les deux équipes restent à égalité au général.