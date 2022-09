En 4-3-3, Longlier a retrouvé ses fondamentaux

Dimanche à Ethe, Longlier est surtout revenu aux fondamentaux. Fini le 3-5-2 mis en place par Damien Tucci. Le tacticien longolard avait décidé de revenir au 4-3-3, un système qui avait fait ses preuves pendant une majeure partie de la saison dernière. Avec un trident offensif Wallens-Noël-Roman et une bonne organisation, Longlier a été séduisant. "Le système est bien adapté à notre style. Et notre victoire est méritée. Car avant le but de Coopmans dans les arrêts de jeu, nous n’avions rien laissé à Ethe. Jeffrey Brault avait juste dû intervenir des poings sur l’une ou l’autre phase arrêtée, mais c’est tout. Je sais que certains ont dit que la première période était soporifique. Moi, je parlerais d’une période maîtrisée. Et nous étions plus souvent dans le grand rectangle d’Ethe que l’inverse."

Pour s’imposer, Longlier a pu compter sur un doublé de Mathieu Perreaux. Très bon dans la ligne médiane, juste derrière Bihina, l’ancien joueur de Champlon avait deux missions. La première? Empêcher Reichling de s’exprimer. La seconde? Se projeter vers l’avant en phase offensive. Deux missions que Mathieu Perreaux a accomplies avec brio. Comme il l’avait déjà fait l’an dernier à la même époque face à Kevin Warlomont. "C’est une situation que j’aime bien, mais encore faut-il que le joueur que je dois tenir corresponde à mes qualités, dit-il. Tenir un garçon comme Reichling ou un gars comme Gouman de Messancy, ce n’est pas pareil. L’impact physique et la puissance d’un Gouman me convient moins."

Samedi soir, Mathieu Perreaux entend bien confirmer face à Houffalize. "Nous jouons Houffalize et La Roche. À nous de prouver que nous sommes capables d’enchaîner même si aucun match ne va être facile dans cette série", termine le médian.