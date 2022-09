Les Méchois abordaient cette rencontre avec beaucoup de sérieux et d’envie. "J’avais demandé à mes joueurs d’empêcher Raeren de développer son jeu, d’effectuer un pressing assez haut", explique Philippe Petit. Et même si le jeu restait assez fermé, les consignes du mentor local étaient bien appliquées.

C’est une grossière erreur de relance de Bonnechère qui allait débloquer cette rencontre. Assez incompréhensiblement, il relançait directement dans les pieds d’Alex Laurent qui servait Dewalque dont le tir faisait mouche. S’ensuivait alors un temps fort pour Meix, qui se créait plusieurs occasions franches de faire le break, mais un manque flagrant de réalisme et de précision empêchera le score de changer avant la pause. Meix venait de rater le coche. "On était à la rue en première mi-temps, on s’en sort bien avec 1-0, mais on a su remonter les manches pour revenir dans la partie", se réjouissait le remuant Jérémy Bong.

Car le second acte fut d’un autre acabit. Et au moment où on se disait que Meix allait finir par faire la différence, c’est tout l’inverse qui s’est produit. Lauffs, sans doute l’un des meilleurs Germanophones ce dimanche, en profitait pour rétablir l’égalité et instiller le doute dans les esprits méchois. Les joueurs locaux perdaient un peu leur football, les approximations se multipliaient et le rusé Bong doublait la mise après s’être débarrassé de Blaise. Tout Meix criait à la faute, mais rien n’y fit. Les vingt dernières minutes furent animées par le traditionnel ballet des tentatives de l’équipe qui pousse pour revenir, face aux contre-attaques de celle qui défend son avantage. Mais, un peu à l’image du match, tout cela fut empreint d’une certaine imprécision. Le score ne bougeait plus et les visages méchois à la sortie du terrain en disaient long sur la déception locale.

MEIX: Brolet, Blaise, Gomrée (82’, Bechet), Schmit, Jacques (71’, Simons), Day T., Laurent (82’, Evrard), Gasparoto, Limpach (71’, Puffet), Dewalque et Breda.

RAEREN: Longaretti, Kupper, Bernard, Bissen, Klauser, Lauffs, Bong (80’, Dohogne), Pousset (60’, Stochkov), Bonnechère, Stoffels, Gaillard.

Arbitre: K. Alexis.

Buts: Dewalque (24’, 1-0), Lauffs (55’, 1-1), Bong (63’, 1-2).

Cartes jaunes: Blaise, Breda, Stochkov, Lauffs.

Assistance: 200. Note du match: 5.

24’, suite à une erreur de relance, Laurent s’empare du ballon et centre pour Dewalque dont la frappe à l’entrée du rectangle ne laisse aucune chance à Longaretti (1-0).

55’, Lauffs récupère dans l’axe du jeu, combine habilement avec Pousset et trompe Brolet (1-1).

63’, Bong se défait (fautivement?) de Blaise et remporte son face-à-face avec Brolet (2-1).