Carton de Florenville, match arrêté à Les Bulles

Florenville 7 – Wellin 1

Dix secondes, il n’a pas fallu plus longtemps à Cyprien Blandin pour ouvrir le score ce samedi soir. Face à une défense qui avait tenté le pari de jouer assez haut, le buteur de Florenville s’est régalé en étant servi sur un plateau par Matz ou encore Mouton. Auteur de cinq buts, dont quatre au premier acte (5-1 au repos), Blandin a également vu Brunson et Gomez tromper Pisvin. Pour Wellin, Nana a sauvé l’honneur alors que le marquoir indiquait déjà 3-0 après quinze minutes de jeu à peine.

Saint-Hubert 1 – Bercheux 0

Malgré le mariage de son neveu, Didier Gourmet était venu coacher ses troupes samedi soir. Le citoyen d’Ochamps doit se dire qu’il aurait mieux fait de prolonger l’apéro. Battu 1-0, après une tête de Chardome sur corner peu après l’heure de jeu, Bercheux reste bloqué avec deux unités au compteur. "Un match sans envie", dit Didier Gourmet.

Orgeo 3 – Rossignol 3

Si Orgeo s’était imposé voici un mois en Coupe, ce samedi, les Orgeotois sont passés tout près d’une deuxième défaite de rang à la maison. Malgré le but d’Houchard, Orgeo était déjà derrière à la pause à cause des deux ballons envoyés en lucarne par Cozier et G. Foury. Au retour des vestiaires, Rossignol enfonce le clou par Tholl. Les Lochnots tiennent le bon bout avant que Faustino, de la tête, ne réduise l’écart à l’entrée du dernier quart d’heure. Orgeo, pousse, multiplie les longs ballons et arrache finalement le point à la dernière seconde quand Moreau, lancé par Faustino, s’en va éliminer Van Hoey.

Grandvoir 0 – Paliseul 0

Pas de but dans cette rencontre qui a vu Meddah prendre deux jaunes dans les derniers instants. "C’était un match assez fermé, sans trop d’occasions, confie Benjamin Decamps. Le nul est assez logique, mais nous pouvons avoir des regrets car à la dernière seconde, Bodet est découpé dans le rectangle. Le penalty est flagrant, mais l’arbitre reste de marbre."Son de cloche légèrement différent du côté de Paliseul. "Nous pouvons avoir trois penalties chez nous", glisse Adrien Marchal, satisfait de la prestation du jeune Nannan dans les buts.

Corbion 0 – Sainte-Ode 6

Première victoire pour Sainte-Ode tandis que Corbion a pris 14 buts en trois matches. Et pourtant, les Corbelots ont dominé la première demi-heure. Vialette voit son centre-tir s’écraser sur la barre, tandis que Francis sort le grand jeu devant les frères Naud. Devant après le but de M. Francis, Sainte-Ode fait le break quand K. Tibesar récupère au petit rectangle (0-2). La seconde période est un festival d’erreurs dans la défense de Corbion. Tout profit pour Sainte-Ode qui plante quatre buts via Discret (2), Guillaume et K. Tibesar.

Les Bulles 0 – Libin 2

Il restait une bonne vingtaine de minutes à jouer lorsque Francis Rossion a mis fin aux débats. Dans un match qui devenait tendu depuis quelques minutes, Trogh donne un coup à Vanderheyden. Dans la foulée, deux supporters bullots montent sur le terrain, Cavelier commet une faute sur un joueur de Les Bulles qui réplique et les échauffourées débutent. L’arbitre décide alors de renvoyer tout le monde aux vestiaires. "Il est rentré, il a directement pris sa douche et il est parti alors que les deux équipes voulaient reprendre", dit Anthony Huet. Des propos confirmés par le clan libinois qui souhaitait, lui aussi, continuer la rencontre. Logique à partir du moment où Hotua et Cavelier avaient fait le break au premier acte (0-2).