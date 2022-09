Bouillon est surpris par Nothomb B

Bouillon A 1 – Nothomb B 3

Dans cette affiche de la 3ejournée, marquée par un excès de déchets techniques, c’est Nothomb qui ouvre le score malgré la possession à l’avantage de Bouillon, à la suite d’un but contre son camp de Léonard. Quelques minutes plus tard, Ampollini se fera justice lui-même pour remettre les deux équipes à égalité. En 2epériode, Bouillon pousse, mais ne parvient pas à trouver la faille. Nothomb en profite et Richard remet ainsi les siens devant au marquoir. En fin de rencontre, Lutgen part en contre et efface le gardien bouillonnais pour mettre son équipe définitivement à l’abri (1-3).

Assenois B 5 – Marbehan 1

Marbehan ouvre la marque après trois minutes de jeu. Domination d’Assenois par la suite et égalisation par Chavée sur ouverture de Raguet à la 40’. Chavée permet à Assenois de passer devant avant le repos. Le second acte sera dominé par Assenois avec des réalisations de Kerger, Gofflot et Warny. "Victoire méritée malgré une première période très pauvre en qualité de jeu", indique le coach local.

Habaysienne 1 – Habay-la-N. B 3

Un match dans lequel ce sont les joueurs locaux qui vont ouvrir le score sur penalty via Perrad, qui manquera de faire le break en ratant un deuxième penalty. Juste avant la mi-temps, Dupont trompe son propre gardien et remet les deux équipes à égalité. En deuxième période, Habay-la-Neuve va prendre le dessus physiquement, et Kobs s’offrira un doublé pour donner la victoire aux siens.

Fouches 2 – Léglise 1

Dès la 10’, Léglise profite d’une erreur du défenseur central de Fouches. Rémy Massut s’en va remporter son face-à-face (0-1). Après 20 minutes, Fouches hérite d’une faute aux abords de la surface; le ballon rebondit devant le gardien qui la remise directement dans les pieds d’Adrien Konopek qui convertit (1-1). Cinq minutes plus tard, à la suite d’un débordement, Mathay offre les premiers points de la saison à son équipe.

Villers/Orval 5 – Gérouville 2

Avec quelques absents, Emmanuel Branco a dû remanier son système de jeu, ce qui ne l’a pas empêché de prendre les trois points contre Gérouville. Il souligne la très bonne performance des frères Gomez, avec deux roses pour Théo et un but pour Cyriac. David Loits est l’auteur lui aussi d’un doublé. Malgré les buts de Walkiers et d’Holtzheimer, Gérouville repart les mains vides.

Muno 3 – Sainte-Cécile 2

Muno a eu chaud. Les visités ont mené 2-0 via Bru et Hubert avant que les Céciliens ne reviennent avec un doublé de Barré.

La décision tombera des pieds de Vernel en toute fin de rencontre.