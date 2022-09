Alex Laurent (Meix): "On a un décalage de trois semaines à combler"

Les Méchois doivent aussi composer pour l’heure sans Godfrin et Nicolas Day (qui ont joué en équipe B) et sans Walelo qui doit se remettre à niveau. "Celui-ci a du foot et quand il aura retrouvé la plénitude de ses moyens, je pense qu’il pourra faire du bien en n° 6, à un poste où on a tout de même perdu un vrai récupérateur en la personne de Yassin Neetens, poursuit le porteur du n° 10. Désormais, qu’il s’agisse de Gasparoto, Evrard ou moi-même, et même si on fait de notre mieux, ce sont plus des joueurs à vocation offensive qui sont utilisés à ce poste. Nico et Cyrille, quand ils vont venir, feront du bien aussi. Mais en attendant, on aligne quand même une équipe qui a remporté le tour final. Le problème tient peut-être au fait qu’on a terminé tard la saison passée et qu’on a donc repris plus tard. On a joué peu de matches en préparation. En fait, pour nous, c’est maintenant que la préparation devrait se terminer. On a donc un décalage de trois semaines à combler, ainsi que l’expérience de ce niveau à acquérir pour une bonne partie des joueurs, mais il n’y a rien de mal fait. Je note quand même qu’il y a d’autres équipes en difficulté, comme Libramont, Givry ou Sprimont."

Des Sprimontois toujours bloqués à la case-départ, qui recevront précisément Meix samedi. "Il ne faudra évidemment plus tarder à prendre des points, conclut Alex Laurent. Mais c’est là qu’on doit pouvoir compter sur des hommes aussi, capables de relever la tête et de ne pas voir que le côté négatif de notre bilan comptable."