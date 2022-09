P2A : Bleid seul leader, Arlon B lanterne rouge

Nothomb 3 – Jamoigne 2

Après les deux points perdus la semaine dernière à Tintifontaine, Nothomb a repris sa marche en avant. Après avoir été surpries par un but de Beernaert (5'), la machine offensive des Mauves s’est remise en route avec des buts de Ngassam (20'), Klein (42') et Martin Mairlot (65'). Les hommes de Fabian Lambot ont repris espoir en ramenant le score à la 67', par Lucas Hubert. "Beau match entre deux équipes qui ont joué pour la victoire, commente Fabian Lambot, le T1 jamoignard. Je regrette quelques décisions arbitrales qui empêchent mes gars de ramener un point qu’ils méritaient."

Tintifont. 1 – St-Léger 2

Première victoire des Léodégariens de Jean-Claude Noël qui fait du bien après le zéro sur six initial. L’ancien mèchois Ugo Van de Woestyne a ouvert le score. Yann Marthe a donné de l’air aux Jaunes juste après le retour aux vestiaires. La réduction du score par Aurélien Casel à la 76' n’a pas été suffisante. "Ce fut un match équilibré, confie l’auteur du deuxième but léodégarien. Nous avions le match en main, mais nous nous sommes fait peur le dernier quart d’heure." À noter que le coach Noël donne l’absolue priorité à ceux qui sont présents aux entraînements au moment de coucher sa sélection.

Chatillon 6 – Arlon B 2

"J’avais remanié ma défense et cela a été compliqué pendant le premier quart d’heure où nous avons encaissé, reconnaît Jean-Louis Michel, le T1 des Chatillonnais. Par la suite on a repris le match en main et les choses se sont arrangées pour nous permettre de mener 2-1 au retour aux vestiaires."

En début de deuxième mi-temps, les buts sont tombés en cascade, trois au total pour le revenant Fabrice Muller, deux pour Jordan Toscano et un pour Pierrard. Du côté arlonais, lanterne rouge avec un zéro sur neuf, Adam et Delrue sont les deux buteurs.

St-Mard 4 – Tontelange 3

Match de ping-pong avec deux équipes qui se sont rendues coups pour coups. "Tontelange est une équipe rugueuse qui ne se laisse pas faire, analyse le T1 saint-mardois Fabrizio Lepenne. Nous n’avons jamais été menés, mais nos adversaires se sont créé pas mal d’occasions." Les Spurs ont bénéficié de deux penaltys, un sauvé par le gardien Vaguet, l’autre réussi dans les arrêts de jeu pour revenir à 4-3. Quatre buteurs à Saint-Mard (Hublet, Schweig, Perreaux et Foulon), deux à Tontelange (Loïc Schmitz (2) et Eloy).

Martelange 1 – Vance 2

Match difficile pour Vance contre une belle équipe de Martelange qui avait ouvert le score sur un penalty indiscutable transformé par Ferauge. "Les deux changements apportés à la mi-temps nous ont permis de reprendre la maîtrise du jeu, constate avec plaisir le mentor vançois, Christophe Backes. Kevin Sergoynne et Nicolas Lutgen nous ont alorspermis de prendre les commandes en cinq minutes à l’heure de jeu." Vance a pu alors gérer son avance.

Meix-devant-V. B 0 – Bleid 2

Le T1 mèchois Gilles Thiriot cloué dans son lit par une angine, a délégué ses pouvoirs à son délégué Bruno Marniquet. "Nous n’avons pas concédé beaucoup d’occasions aux Pânis, indique-t-il, mais il faut reconnaître qu’ils sont meilleurs que nous dans le jeu. On les a embêtés avec des longs ballons dans le dos de leur défense et on s’est crée des occasions magistralement sauvées par leur gardien Bruno Lott."

Victor Couvreur a ouvert le score à la 18' sur une remise de la tête de Faye. Alexis Grégoire a tué le match en doublant le score à la 77'.