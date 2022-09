Mormont arrache un point à neuf face à Aywaille

Dominateur au premier acte, le Racing a vu la partie lui glisser entre les doigts en deuxième période. Le gardien Malela, après une altercation avec Vinaimont, a pris rouge peu après la reprise. Quelques minutes plus tard, c’est Antoine Lecerf qui prenait la porte pour une deuxième jaune. À la surprise générale, puisque le clan mormontois estime qu’il n’a jamais reçu la première. "Renard et Lo Monte ont pris jaune en première période, mais pas moi. L’arbitre s’est trompé et il a d’ailleurs reconnu son erreur après la rencontre", avance Antoine Lecerf. Alors qu’Axel Keysers a pris place entre les perches, le sort s’acharne sur les Orangés puisqu’Aywaille bénéficie d’un penalty, que Soto Munoz convertit (1-0). La messe est dite, pense-t-on. Mais les hommes de Médery ont des ressources et, à neuf, ils arracheront l’égalisation à la 88’ grâce à Lambert, à la réception d’un centre de Boumediene.