Les Spirous rejoint dans les arrêts de jeu

Mais ne nous y trompons pas, si les Sartois sont passés tout près de la montre en or, le score final est logique tant les occasions franches ont été nombreuses et équitablement réparties. Déjà lors de la première période lorsqu’Hubert (pour Vaux) et Beaujean (pour Sart) ont chacun loupé deux grosses occasions. M. Fivet a aussi refusé par deux fois l’ouverture du score à l’équipe locale.

Le second acte a également offert l’occasion à Wauthy (60’, sur une volée de Barbette), et Prince (81’, sortie décisive face à Sagna) de sortir le grand jeu.

Un match à rebondissements comme on les aime qui a vu chaque fois Sart mener au score et Vaux revenir dans les minutes qui ont suivi. Au final, les deux équipes estiment que le point récolté est trop maigre. Preuve s’il en est que ce score de parité est logique.

SART: Prince 8; Bodson 6, Tilkin 6, A. Burton 7, Boulangé 6; Vissers 7, L. Barbette 6, Demarteau 6 (62’, Jacquet), Murtezi 6, Memeti 6 (88’, Okoroafor); Beaujean 5.

VAUX-NOVILLE: Wauthy 7; Berg 6, Picard 7, Soyer 7, Clémens 6; Renard 6 (66’, Bonjean), Plainchamp 6, Sagna 8, Bauduin 7, Hubert 5 (75’, Vandenbergh); Mayamba 6.

Arbitre: T. Fivet. Assistance: 80.

Cartes jaunes: L. Barbette, A. Burton, Boulangé, Renard, Soyer, Plainchamp, T. Bonjean.

Buts: L. Barbette (62’, 1-0), Mayamba (68’, 1-1), Murtezi (87’, 2-1), Bauduin (90’+1, 2-2).

Note du match: 6.

23’, corner pour Sart. Dans la nuée de joueurs, Murtezi sort une tête gagnante, mais le but n’est pas validé, M. Fivet ayant vu une faute sur le gardien.

44’, le cuir fait encore trembler les filets de Wauthy. But de nouveau invalidé: cette fois, M. Fivet a vu, au milieu du cafouillage, une obstruction de la part de Dorian Beaujean.

62’, Barbette tente une frappe tendue. Le ballon, dévié par Bauduin, lobe Wauthy, impuissant (1-0).

68, contre-attaque rondement menée par Sagna qui prend tout le monde de vitesse pour servir Mayamba sur un plateau (1-1).

87’, coup franc pour Sart dans le milieu de terrain. Le ballon arrive idéalement à Murtezi qui ne loupe pas l’aubaine (2-1).

90’+1, Bauduin fait parler sa vitesse et file dans le dos de la défense sartoise. Bien que désaxé, il décoche une frappe imparable qui fait mouche via le poteau (2-2).