L'armée de "César" et les apôtres de "Dieu" se quittent sur un nul

Entre deux équipes qui ont une vraie volonté de jouer au football, Marloie est le premier dangereux. Dessart élimine Hanneuse avant de croiser, mais Monteleone dévie. Après le but sensationnel de Jérôme Claude, Marloie hausse le ton. Les Marlovanais jouent juste, trouvent les intervalles, combinent et en font voir de toutes les couleurs à une équipe de Ciney dépassée pendant vingt minutes. Résultat des courses, deux buts pour Marloie et deux changements du côté de Ciney où David Maucq change son fusil d’épaule en repassant à quatre derrière après avoir débuté en 3-5-2. "Une approche trop optimiste? Non car je connais Marloie, dit David Maucq. Si tu laisses jouer cette équipe, tu es mort. C’est ce qui s’est passé pour nous alors que l’idée était de leur mettre de la pression et de pouvoir leur faire mal en trouvant l’homme libre. Micha a joué quasiment à mi-terrain toute la première période, mais nous n’avons pas eu l’intelligence d’aller chercher Tom Antoine. Comme cela ne fonctionnait pas, je suis repassé à quatre derrière et cela a mieux tourné."

Excellent en première période, Marloie, où Jacquemart aurait pu corser l’addition sans une bonne sortie de Monteleone, ne pouvait évidemment pas continuer sur un tel rythme en seconde période. Et comme Ciney s’est réveillé en rentrant enfin dans les duels, la physionomie du match a changé. Mené peu après l’heure de jeu, le groupe de Frédéric Jacquemart trouvera malgré tout les ressources pour égaliser. Les quinze dernières minutes sont partagées. Sur phases arrêtées, Marloie se montre dangereux, tandis que dans l’autre sens, un centre-tir du remuant Lambrechts termine sur le toit du but. Chaque équipe se contentera finalement du point. Un point qui ne satisfaisait pas totalement Frédéric Jacquemart. "Je ne suis pas content car quand tu sors une belle première période comme celle que nous avons sortie, c’est décevant d’être mené trente minutes plus tard, confiait le coach marlovanais. Je ne suis pas content sur notre jeu en perte de balle, nous avons laissé trop de liberté aux offensifs de Ciney. C’est triste de devoir cravacher pour revenir alors que nous aurions dû faire la différence au premier acte. Ciney a gagné plus de duels, mais c’est un souci d’engagement. Dans l’impact, nous n’y étions plus et nous nous sommes mis en difficulté nous-mêmes."

MARLOIE: Jaa, Paquay, Collard, Gaziaux, Micha, Letêcheur (84’, Talmas), Mohimont, Dehon, Mayanga (68’, Delvaux), Jacquemart, Dessart (79’, Hébette).

CINEY: Monteleone, Despas, Kersten, Herbiet (30’, Jadot (84’, Boudjemaa)), Otte, Hanneuse, Henroteaux, Antoine, Lambrechts, Mignon (37’, Bruckner), Claude (78’, Pajaziti).

Arbitre: Murat Sakizci.

Buts: Claude (10’, 0-1), Collard (14’, 1-1), Dehon (22’, 2-1), Otte (51’, 2-2), Jadot (65,2-3), Jacquemart (75’, 3-3).

Cartes jaunes: Dessart, Dehon, Mayanga, Mohimont, Micha, Kersten, Antoine.

Assistance: 420 Note du match: 7

10’, sur la droite, Mignon adresse un centre rentrant. Trop libre, Claude claque une bicyclette. Superbe (0-1).

14’, quatrième corner pour Marloie. En première zone, Collard coupe de la tête (1-1).

22’, Jacquemart hérite du cuir dans le rectangle et glisse en retrait à Dehon. Le médian se décale vers la droite, s’ouvre une fenêtre de tir et frappe. Monteleone repousse du pied, mais sur la jambe d’Henroteaux (2-1).

51’, sur corner, le cuir revient vers Otte. A deux mètres de la ligne, la tête du médian termine au fond (2-2).

65’, Lambrechts glisse à Claude qui cède à Jadot. Le Cinacien résiste au retour de Collard et place à la gauche de Jaa (2-3).

75’, centre de Micha. La tête de Jacquemart termine au ras du poteau (3-3).