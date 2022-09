Angleur 62 Neufchâteau 69

Première réussie pour Neufchateau qui a toutefois dû cravacher pour s’imposer. Menées à la pause (31-20), les Chestrolaises ont manqué de réussite offensive au premier acte. "Angleur jouait une zone qui a posé problème, avoue Thomas Celant. Nous prenions bien nos shoots, mais cela ne rentrait pas." En seconde période, Neufchâteau élève son niveau. Petit à petit, les filles de Thomas Celant résorbent leur retard: 45-42 (30’) et 62-69 au final. "Nous sommes passés devant au début du dernier quart, précise encore Thomas Celant. Nous avons piqué des ballons, les shoots sont rentrés et Laura Henket a eu de l’espace pour s’exprimer. Une fois que nous sommes passés devant, Angleur n’est jamais revenu."

Régionale II

Arlon 55 – Esneux 72

Malgré la défaite, Serge François était content de la réaction de son groupe après la mentalité affichée à Libramont. "Je suis très satisfait, dit le coach arlonais. J’ai vu de l’envie et un vrai collectif. Les sept filles n’ont pas arrêté de s’encourager. Arlon est redevenu une équipe." Au niveau du jeu, les Arlonaises ont livré une excellente première période en menant 34-33 au repos. Si Arlon inscrit les quatre premiers points de la seconde période, Esneux se réveille et inverse la tendance: 39-53. "Esneux jouait un press assez haut et a modifié deux ou trois positionnements qui ont fait la différence, confie Serge François. C’est ce troisième quart-temps qui nous met dedans. Esneux a pu aller marquer quelques paniers faciles grâce aux interceptions. Mais nous n’avons pas baissé la tête."

Ganshoren B 44 Libramont 69

Libramont a confirmé son succès inaugural. Devant dès l’entame de match (8-16), Libramont a laissé Ganshoren rester dans la partie: 24-32 au repos. La reprise est par contre parfaite pour Libramont qui encaisse… un point en dix minutes: 25-52 à la demi-heure. Les dix dernières minutes ne sont qu’une formalité: 44-69. Notons aussi les premiers points de la jeune Mernier en régionale. "Tout le monde a pu jouer, tout le monde a marqué. Nous réalisons un très bon troisième quart-temps. La saison débute bien", dit Logan Draux.