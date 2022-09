Beau succès des visiteurs qui dominent les premiers échanges, mais sans réelles opportunités. À la reprise, Tenneville s’offre de belles occasions grâce à J. Neu et Y. Louvins. Harre ouvre la marque grâce à Roberty sur penalty (0-1). Juste après, Rasquin double la mise (0-2). Il reste vingt minutes à jouer quand Y. Louvins relance l’espoir local. Les Bleus poussent, réclament un penalty, mais c’est Harre qui plante le troisième, les visités pointant "un hors-jeu flagrant"d’El Ouaaliti. Roberty saupoudre le gâteau de sucre dans les derniers instants (1-4).

Petit-Han 2 – Aye 3

"Nous avons pensé pouvoir arracher la victoire en fin de partie, mais nous avons manqué de punch, s’attriste le coach local Florian Olivier. C’est dommage car il y avait de la place. L’apprentissage de la P2 s’avère bien difficile." Si Petit-Han débute bien la partie, il se fait surprendre par deux fois. Un corner de Poncin trouve la tête de R. Vincent (0-1). Peu après, Poncin se fait accrocher. W. Vincent transforme le penalty (0-2). Juste avant la pause, Thonon fait parler sa vitesse. On retrouve le même homme en début de second acte pour ajuster un lob victorieux (2-2). Le but de la victoire vient de l’inévitable Poncin qui place à côté du gardien (2-3).

Marloie B 2 – Nassogne 1

Neuf sur neuf pour les Marlovanais qui prennent seuls les commandes de la série en s’imposant dans ce match au sommet. Ils prennent directement les choses en main avec le but rapide de Kalombo (1-0). Juste après la pause, Nassogne est réduit à dix après l’expulsion de Knis. Malgré cela, les visiteurs parviennent à rétablir la parité des œuvres de W. Philippe sur un coup franc (1-1). Marloie émerge en fin de match sur un penalty de Ducastel (2-1).

Houffaloise B 1 Melreux-Hotton 0

Première victoire et troisième match sans défaite pour les Houffalois alors que Melreux subit un deuxième revers de rang. Le seul but de la rencontre tombe juste avant la demi-heure des pieds du jeune Pierret. "Après ce but, nous avons fait le gros dos et souffert face à une équipe de Melreux qui n’a fait de cesse de jouer au foot. Notre gardien nous garde dans le match. Nous aurions pu nous mettre à l’abri en contre, mais nous avons manqué de lucidité", indique le clan houffalois.

Halthier 4 Waha-Marche 1

C’était le Romain Grégoire day hier à Halthier. Le joueur d’Halthier a en effet marqué les quatre buts de son équipe pour un beau succès. "Mais on pèche encore dans les derniers gestes", s’attriste le coach Vincent Lejeune. Romain Grégoire ouvre le bal avant la demi-heure (1-0). Waha profite d’un penalty de Lecarte pour revenir dans la partie (1-1). Juste avant la pause, Grégoire, encore lui jaillit sur un corner (2-1). Waha ne concrétise pas ses opportunités à la reprise. Wansart laisse alors l’équipe locale à dix, mais cela n’empêche pas Halthier et Grégoire de faire parler la poudre avec deux nouveaux buts (4-1). Blessé, Barbette laisse même terminer les siens à neuf, mais les Famennois ne réagiront jamais.

Gouvy 2 – Erezée 4

"Après le 1 sur 6, nous lançons enfin notre saison", sourit le coach visiteur Nicolas Walhain. Dès la deuxième, un long ballon permet à Fievet de réveiller le marquoir (0-1). Gouvy veut réagir et trouve les montants. À la reprise, Erezée gère mal ses contres. À l’heure, Andrien place sa tête pour l’égalisation. Il reste un quart d’heure quand un débordement de De Castris trouve Léonard au premier poteau (1-2). Prévot sert ensuite Minique qui enroule (1-3). Fievet invite alors Delvaux au festin (1-4). Ce n’est que dans le temps additionnel que Cypers réduit la marque (2-4).

Mageret 2 – Roy 1

Deuxième succès de rang pour les promus. Dès l’entame, G. Poncelet lance Degives sur le flanc (1-0). Guillaume frappe encore sur le poteau avant le quart d’heure. Sur un long ballon, Lichtfus se faufile dans la défense et gagne son duel face au gardien (1-1). Roy touche ensuite le cadre. Les visiteurs restent dangereux à la reprise avant que Mageret, e relève la tête avec Degives et Jenon. À dix minutes du terme, Schumer ne peut éviter le penalty, mais Spoiden écarte l’envoi. C’est le tournant du match car, cinq minutes plus tard, Urbain dévie pour Jenon qui lobe le gardien (2-1).