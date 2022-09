2B: Les Bulles – Libin arrêté, Sainte-Ode humilie Corbion

Il restait une bonne vingtaine de minutes à jouer lorsque Francis Rossion a mis fin aux débats. Dans un match qui devenait tendu depuis quelques minutes, Trogh donne un coup à Vanderheyden. Dans la foulée, deux supporters bullots montent sur le terrain, Cavelier commet une faute sur un joueur de Les Bulles qui réplique et les échauffourées débutent. L’arbitre décide alors de renvoyer tout le monde aux vestiaires. "Il est rentré, il a directement pris sa douche et il est parti alors que les deux équipes voulaient reprendre", dit Anthony Huet. Des propos confirmés par le clan libinois qui souhaitait, lui aussi, continuer la rencontre. Logique à partir du moment où Hotua et Cavelier avaient fait le break au premier acte (0-2).