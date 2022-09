Dans le duel provincial, Habay est venu, non sans peine, à bout d’une valeureuse équipe de Durbuy. On pensait Habay sur du velours lorsque Ansion a ouvert le score après seulement 5 minutes mais Da Silva égalisait à la demi-heure pour Durbuy.

Il faudra un but et un assist de Molinari pour voir les Rouge et Noir finalement émerger et signer un joli 9 sur 9 en ce début de saison.

A Marloie, c’était pratiquement un derby également, face à Ciney, coaché par David Maucq, bien connu dans le club du président Hérion et qui alignait Jérôme Claude, ancien attaquant des Baloûches.

Un attaquant qui a inscrit un but somptueux, d’une magnifique bicyclette après 10′. Si Collard, puis Dehon ont donné l’avance à Marloie, les hommes de Frédéric Jacquemart ont dû courir après le score en deuxième période mais son fils, Mattéo, a égalisé pour Marloie, qui compte 5 points après trois rencontres.

De son côté, Libramont reste bloqué à une seule unité après sa défaite face à La Calamine. Les Mauve et Blanc méritaient sans doute le nul mais un début de rencontre catastrophique a été fatal. C’était 0-2 après moins de 5 minutes, avant que Nélisse et Robinet ne remettent les Libramontois sur le droit chemin. Mais un but à un quart d’heure du terme des Germanophones permet à La Calamine de talonner Habay en haut de tableau.