Libramont pourra-t-il faire mieux que Ciney et Meix?

Après avoir affronté deux équipes habituées à la division, Libramont reçoit un autre promu, à savoir La Calamine qui a pris quatre points sur six: un partage à Ciney et une large victoire (3-0) contre Meix. "La première victoire samedi? Nous ferons tout pour que ce soit le cas, sourit Nicolas Grandjean. Ce serait bien d’engranger rapidement. Nous avons déjà eu quelques petites informations sur La Calamine via le coach. Mais pour avoir déjà affronté cette équipe dans le passé, je sais que chaque fois que les Germanophones sont montés en Nationale, ils ont construit une équipe qui tenait la route."

Pour Nicolas Grandjean, c’est surtout la différence de rythme que les Libramontois doivent digérer. "Il faut bien se dire que dans le groupe, seul Nkokolo était en nationale la saison dernière. Tous les autres évoluaient en provinciale (NDLR: sauf Delmé qui était à Oppagne), glisse le back droit. Alors oui, nous sommes plusieurs anciens à avoir déjà connu ce niveau. Mais nous n’avons plus joué en D3 depuis quatre ou cinq ans. Nous devons aussi retrouver le rythme. Moi le premier. Je sors de deux saisons marquées par les blessures en P1. Je sens qu’il me manque encore un peu de jus pour pouvoir tenir convenablement pendant nonante minutes. Au niveau de l’impact physique, c’est différent. Et en face, c’est évidemment plus costaud. Un gars comme Amrous, en P1, vous en croisez deux ou trois sur le championnat. En D3, vous allez devoir vous en farcir sept ou huit."