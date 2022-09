Bien malin celui ou celle qui aurait pu dire que Freylange ne compterait qu’un point sur neuf et Gouvy, aucun, après trois journées.

Il y a quelques mois, le duel entre Oppagne et Gouvy se disputait à l’échelon supérieur. Au terme d’une rencontre à suspense et de bon niveau, ce sont les Gaulois qui ont fini par sortir vainqueurs. Jordy Jadot a rapidement répondu au but d’ouverture de Burton, avant que Fiacre ne donne l’avance à Oppagne au repos. Si Joseph a égalisé après le café, Borrey a inscrit son deuxième but cette saison pour offrir les trois points aux hommes de Valère Lamy.

En match de clôture de ce samedi soir, Freylange a mordu la poussière à Assenois, après avoir déjà perdu contre Messancy. Assenois a de nouveau pu compter sur un grand Sébastien Leva, auteur d’un doublé.

En haut de tableau, Sart et Messancy ont cru pouvoir réaliser un sans-faute mais ont tous les deux été rejoints dans les arrêts de jeu.

Enfin, Bastogne et Chaumont se sont quittés dos à dos, dans le seul match sans but ce samedi. Un nul logique même si Chaumont a globalement dominé, sans toutefois allier le beau jeu à l’efficacité.

Bastogne - Chaumont 0-0

Houffaloise - Messancy 1-1

Buts : Perrin (0-1, 63′); Freid (1-1, 90′+1)

CR : Delongueville (Messancy; 2 CJ, 90′)

Oppagne - Gouvy 3-2

Buts : Burton (0-1, 18′); Jo. Jadot (1-1, 20′); Fiacre (2-1, 35′); Joseph (2-2, 49′); Borrey (3-2, 72′)

Sart - Vaux-Noville 2-2

Buts : Barbette (1-0, 64′); Mayamba (1-1, 70′); Murtezi (2-1, 87′); Bauduin (2-2, 90′+1)

Assenois - Freylange 3-1

Buts : Leva (1-0, 20′; 2-0, 45′); Gengoux (3-0, 80′); Huberty (3-1, 82′)