Corentin Starck signe un exploit à Turckheim

Avant d’aborder la troisième et dernière, ils étaient ainsi trois pilotes dans la même seconde. Au prix d’un dernier effort parfaitement maîtrisé, Corentin s’est imposé au nez et à la barbe du champion de France, signant de la sorte, à 29 ans, sa première victoire d’envergure. "De loin mon plus beau succès, devant un sacré parterre", jubile celui qui va désormais se concentrer sur le championnat de Belgique. Alors qu’il reste deux manches à disputer (Houyet et Sainte-Cécile), il peut raisonnablement envisager de décrocher la couronne. Le leader actuel Daniel Allais ne compte en effet que quelques unités d’avance.